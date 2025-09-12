Rosyjskie drony nad Polską. Jest śledztwo prokuratury

Na jego pole spadł dron Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy z wtorku na środę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Część obiektów zestrzelono. Dotychczas bezzałogowce lub ich szczątki odnaleziono w 17 miejscach.

"Prokuratura Okręgowa w Lublinie w dniu 12 września 2025 r. wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez wymaganego zezwolenia przez niezidentyfikowane obiekty latające" - poinformowano w komunikacie na stronie prokuratury.

- Zakresem śledztwa objęte zostały wszystkie zdarzenia związane z nielegalnym przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowane obiekty latające w nocy z 9 na 10 września tego roku, co oznacza, że wszystkie postępowania prowadzone na terenie zarówno Lubelszczyzny, jak i całego kraju będą prowadzone przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie - przekazuje prokurator Jolanta Dębiec, zastępująca rzeczniczkę Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Gdzie spadły drony?

Dotychczas fragmenty dronów znaleziono w 17 miejscowościach na terenie pięciu województw, najwięcej - 10 - w województwie lubelskim.

Ostatnim znalezionym dronem jest ten, który spadł na pole w miejscowości Przymiarki w powiecie biłgorajskim. Znalazł go rolnik.

ZOBACZ RÓWNIEŻ – John Bolton: Rosjanie powinni za to zapłacić, pora ich znowu docisnąć

17 dron odnaleziony w miejscowości Przymiarki, gm. Księżopol powiat Biłgoraj. Wszystkie służby zostały powiadomione. Policja będzie prowadziła czynności i zabezpieczała teren. — Karolina Gałecka (@K_Galecka) September 11, 2025 Rozwiń Źródło: X

Przed znalezieniem drona w Przymiarkach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informowało o następujących miejscowościach.

W województwie lubelskim: Czosnówka (powiat bialski), Cześniki (powiat zamojski), Wyryki (powiat włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (powiat parczewski), Wohyń (powiat radzyński), Wielki Łan (powiat włodawski), Zabłocie-Kolonia (powiat bialski), Wyhalew (powiat parczewski), Bychawka Trzecia (powiat lubelski).

W województwie mazowieckim drony znaleziono w Nowym Mieście nad Pilicą (powiat grójecki) i na terenie gminy Korytnica, między miejscowościami Radiany i Sewerynów (powiat węgrowski).

W województwie świętokrzyskim znaleziono drony w Czyżowie (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego), Sobótce (powiat opatowski) i Smykowie (powiat konecki). W województwie łódzkim odkryto szczątki drona w Mniszkowie (powiat opoczyński), a w województwie warmińsko-mazurskim – w miejscowości Oleśno (powiat elbląski).

OGLĄDAJ: TVN24 HD