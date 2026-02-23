Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

"Osoba ze szpitala" po pieniądze "na leczenie" przyszła o 1 w nocy

33-latek jest podejrzany o oszustwa
33-letni mieszkaniec Łodzi został tymczasowo aresztowany, jest podejrzany o oszustwa
Źródło: Policja Lublin
Oszust przekonał 89-latka, że jego syn jest ciężko chory. Senior o godzinie 1 w nocy przekazał "osobie ze szpitala" 120 tysięcy złotych. Po kilku dniach podobny telefon odebrała 86-latka.

Do 89-letniego mieszkańca Lublina zadzwonił mężczyzna podający się za lekarza. Powiedział mu, że jego syn jest ciężko chory i potrzebuje pieniędzy na leczenie. Usiłował namówić 89-latka do zaciągnięcia kredytu w celu pomocy. Około 1 w nocy u seniora pojawił się mężczyzna podający się za osobę ze szpitala. Odebrał gotówkę - 120 tysięcy złotych.

Druga próba i zatrzymanie

Kilka dni metodą "na lekarza" próbowano oszukać także 86 -letnią mieszkankę Lublina. Jej syn również miał być chory, a na leczenie miała oddać 20 tysięcy złotych w gotówce i biżuterię o wartości około 100 tysięcy złotych.

Ta próba miała już inny finał. Plany oszusta pokrzyżowali policjanci, został zatrzymany na gorącym uczynku.

"W związku z wcześniejszym oszustwem policjanci prowadzili wzmożone działania na terenie miasta. W wyniku pracy operacyjnej mężczyzna został namierzony i zatrzymany na gorącym uczynku, w swoim aucie przy ulicy Hirszfelda. 33-latek stawiał opór i nie chciał otworzyć drzwi pojazdu. Policjanci wybili szybę w aucie i zatrzymali oszusta. Próba oszustwa skutecznie została udaremniona, dzięki ich skutecznym działaniom" - przekazuje w komunikacie podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Włamał się na konto kolegi i zrobił kilka przelewów (zdj. ilustracyjne)
W nocy z jego konta znikały pieniądze
WARSZAWA
Policja zatrzymała 45-latkę
Uwierzył w historię "lekarzy", przekazał 200 tysięcy złotych
WARSZAWA
Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał Andriego I. na 25 lat więzienia (zdjęcie ilustracyjne)
Dlaczego radczyni prawna upozorowała własną śmierć?
Klaudia Ziółkowska
33-latek jest podejrzany o oszustwa
33-latek jest podejrzany o oszustwa
Źródło: Policja Lublin

Zatrzymany mężczyzna, 33-letni mieszkaniec Łodzi, został doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty oszustwa. Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował wobec niego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o szczególne zachowanie ostrożności w kwestii rozporządzania swoim mieniem. Prosimy o nieprzekazywanie pieniądze w nieuprawnione ręce. Oszuści działają z wykorzystaniem różnych metod, dlatego zachowujmy czujność.
Policja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Myślała, że pomaga w tajnej akcji. Przysięgła na Pismo Święte
WARSZAWA
Zatrzymany mężczyzna
94-latka chciała pomóc "synowi"
WARSZAWA
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Przyszła do ich mieszkania, mówiła "ciociu", "wujku". Zniknęła z pieniędzmi
WARSZAWA
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Lublin

Udostępnij:
Tagi:
PrzestępstwaoszustwaoszustwoPolicja
Czytaj także:
Ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu
Ukraina na skraju "finansowej tragedii"
BIZNES
Lodołamacz, Kwidzyn (Pomorskie)
Poziom rzek się podnosi. Tu sytuacja jest najgorsza
METEO
imageTitle
Majchrzak utrzymał miejsce przed Hurkaczem
Najnowsze
Zaginęła 13-letnia Karolina Jarzębak
Zaginęła 13-letnia Karolina. Dziewczynka nie mówi
Kraków
imageTitle
Jeden nieprzemyślany gest kosztował go wszystko
EUROSPORT
Kartel "atakuje lotniska", "wrzuca granaty do supermarketu"... W Meksyku gorąco, w sieci też
FAŁSZKartel "atakuje lotniska", "wrzuca granaty do supermarketu"? W Meksyku gorąco, w sieci też
Gabriela Sieczkowska
Kijów bez prądu
Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy
Świat
imageTitle
Dobre niemiłego początki. Kowalski już poza Welsh Open
EUROSPORT
Kot z czworgiem uszu
Zgredek - czworouszny czworonóg został gwiazdą mediów
METEO
Zamieszki w Meksyku
Wizyta partnerki doprowadziła do zabójstwa El Mencho. Władze ujawniają szczegóły
Świat
imageTitle
Miał zostać najstarszym trenerem w historii mundialu. Wybrał rodzinę
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: będę używał małych liter z powodu całkowitego braku szacunku
BIZNES
dlon leki pastylki shutterstock_753684772
Tabletka długowieczności? Badania pokazują niezwykły potencjał znanego leku
Zdrowie
Kontrole na jeziorze Śniardwy
Wyścigi na zamarzniętym jeziorze Śniardwy. Policjanci kontrolowali kierowców
Olsztyn
Muzeum Literatury w Warszawie
Wymiana ciosów w sprawie muzeum. Zarzucają ministrze "impulsywność" i "szkodzenie"
WARSZAWA
Daniele w Wejherowie (Pomorskie)
Daniele przechadzały się między blokami
Trójmiasto
Mec. Bartosz Lewandowski
Obrońca Ziobry pomagał przy projekcie Nawrockiego
Polska
Zapadł prawomocny wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Sportowym Maserati staranował małżeństwo. Kierowca zginął, sprawcy zmniejszono wyrok
WARSZAWA
Pseudokibice zatrzymani na parkingu
Byli w klubowych barwach, zebrali się na parkingu. "Przygotowywali się do starcia"
Opole
imageTitle
Zjedz Tomasiaka. Nowa pozycja w menu pizzerii
EUROSPORT
Kaedi Cecala w rozmowie z dziennikarką TVN24
"Anioł" z Polski uratował jej życie. Amerykanka w poruszającej rozmowie z TVN24
Ewa Wagner
Donald Tusk
Tusk: dotarło, zakute łby?
BIZNES
Centrum Zdrowia Psychicznego
Co dalej z Centrami Zdrowia Psychicznego? Jest raport po pilotażu
Zdrowie
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
10 centymetrów śniegu, tęgi nocny mróz i napływ "gorąca" znad Afryki
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski: to się spotkało z powszechnym niezadowoleniem
BIZNES
Keir Starmer
Szef brytyjskiego rządu w powiecie kolskim. "Wizyta prywatna"
Poznań
psycholog kobieta terapia shutterstock_2527542885
Psycholog, psychoterapeuta, psychiatra. Czy Polacy wiedzą, kto pomaga w depresji?
Anna Bielecka
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wsparcie dla funkcjonariuszy. Minister zapowiada zmiany
Polska
Jechał z fałszywym prawem jazdy
"Przecież to jest podrobiony dokument, co mi pan daje?"
Wrocław
Książę Andrzej
Były książę usunięty z kolejki do tronu? Premier Australii zabrał głos
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica