Lublin Grzywna dla księdza za jazdę po alkoholu, stracił też samochód Oprac. Martyna Sokołowska |

Andrusikiewicz: koszty społeczne w związku ze spożywaniem alkoholu w Polsce to 93 miliardy złotych Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W nocy z 2 na 3 kwietnia policjanci zatrzymali na al. Kraśnickiej w Lublinie osobową Toyotę, której kierowca przekroczył prędkość. Cztery kolejne badania alkomatem wykazały, że 41-latek miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie.

Prokuratura oskarżyła ks. Konrada Ż. o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi do trzech lat więzienia. Wyrok przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód zapadł w środę.

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Skazany na grzywnę, ma zakaz prowadzenia pojazdów

- Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu, zatem kwestia jego odpowiedzialności ma po przeprowadzeniu postępowania dowodowego charakter bezsporny - powiedział sędzia Bernard Domaradzki.

Sąd skorzystał z możliwości złagodzenia kary i zamiast pozbawienia wolności skazał księdza na 5,4 tysięcy złotych grzywny. 41-latek nie był wcześniej karany i nie dopuszczał się wykroczeń w ruchu drogowym.

Wobec ks. Konrada Ż. sąd orzekł ponadto czteroletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, zobowiązał go do wpłaty pięciu tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i orzekł przepadek samochodu, którego jest właścicielem.

Ksiądz odsunięty od pracy w szkole i duszpasterstwie akademickim

Obrona podnosiła, że pojazd był wykorzystywany przez wielodzietną rodzinę, jednak - zdaniem sądu - nie może to mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia. Rzecznik archidiecezji lubelskiej ks. Adam Jaszcz powiedział, że duszpasterz został odsunięty od pracy w szkole i duszpasterstwie akademickim w Lublinie.

15 czerwca kuria ogłosiła zmiany personalne w archidiecezji lubelskiej, w ramach których duszpasterz został mianowany wikariuszem jednej z parafii w Chełmie.

Wyrok jest nieprawomocny.

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