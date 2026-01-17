41-latek spadł z dachu podczas odśnieżania, nie przeżył

Do zdarzenia doszło w czwartek przed godziną 19. 41-latek odśnieżał dach niedaleko jednego z marketów w Lublinie, kiedy część dachu się załamała.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, pod ciężarem śniegu oraz mężczyzny załamała się jedna z płyt zadaszenia w wyniku czego 41-latek upadł na twarde podłoże - zrelacjonował na antenie TVN24 podinspektor Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.
W miejscu wypadku pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczyli ślady, których analiza ma pomóc ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.
O sprawie policja powiadomiła także Państwową Inspekcję Pracy. Przypomina też, aby prace na wysokościach wykonywały osoby do tego przeszkolone i zawsze odpowiednio zabezpieczone.
Autorka/Autor: ms/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24