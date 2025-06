Szczątki mamuta na budowie trasy ekspresowej

Szczątki mamuta na budowie S17 Źródło: GDDKiA oddział w Lublinie

Łukasz Minkiewicz z lubelskiego oddziału GDDKiA poinformował w czwartek, że badacze natrafili na kości mamuta na stanowisku archeologicznym w miejscowości Łabunie. Miejsce to zostało wytypowane do badań przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie przygotowania dokumentacji dla inwestycji. Prace w terenie rozpoczęły się jesienią ub.r. a firma APB Thor prowadzi je na zlecenie GDDKiA.

- W trakcie badań archeolodzy znaleźli m.in. cios mamuta oraz fragment miednicy, który należał do mamuta lub słonia leśnego. Szczątki te zostały podjęte we współpracy z naukowcami z UMCS w Lublinie (z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku oraz Instytutu Archeologii) i przekazane do dalszych badań – stwierdził Minkiewicz.

- Potrzebne są dalsze badania, żeby ostatecznie ustalić przynależność gatunkową odkrytych kości – powiedział dr Rafał Niedźwiadek z Instytutu Archeologii UMCS, który uczestniczył w zabezpieczaniu szczątków.

Śladów ludzi brak

Dr Niedźwiadek przyznał, że podobne znaleziska należą do rzadkości. - Szczątki pochodzą z plejstocenu. Odkrycia dokonano na stanowisku archeologicznym. W tym miejscu nie odnaleziono – jak dotąd - żadnych wyrobów z tego okresu wykonanych ludzką ręką. Należy nadal poszukiwać materialnych szczątków "autorów" tego zajścia, czyli ludzi, którzy upolowali mamuta – powiedział.

Dr Niedźwiadek powiedział, że znaleziska dokonano przed tygodniem, ale było utrzymywane w tajemnicy, żeby nie dopuścić ludzi niepowołanych. Szczątki będą teraz badane przez interdyscyplinarny zespół z udziałem pracowników Instytutu Archeologii UMCS i Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Mamuty w Europie

Plejstocen był epoką w dziejach Ziemi, która trwała między 2,6 mln a 11,7 tys. lat temu. Popularnie nazywa się ją często epoką lodowcową. Mamuty zamieszkiwały północną Europę, Azję i Amerykę do końca ostatniej epoki lodowcowej. Polowali na nie ludzie, którzy wykorzystywali kły m.in. do budowy schronień. Wśród przyczyn wyginięcia tych trąbowców wymieniane są zmiany klimatyczne.

Dotychczas w Łabuniach – uzupełnił Minkiewicz – archeolodzy przebadali ok. 240 arów, na którym odnaleźli pozostałości osady średniowiecznej, udokumentowali i przebadali ok. 650 nieruchomych obiektów, które wstępnie datują na wczesne oraz późne średniowiecze.

- Archeolodzy odkryli pozostałości obiektów mieszkalnych wraz z towarzyszącymi im dołami posłupowymi i jamami gospodarczymi oraz dwie studnie z obudowami z drewnianych desek. Badania także pozwoliły odkryć kilkaset fragmentów naczyń ceramicznych, kawałki kości zwierzęcych, nieliczne narzędzia krzemienne, kościaną szpilę, szydło i kamienne żarno – wymienił Minkiewicz.

17 stanowisk archeologicznych

W sumie na trzech odcinkach S17 na trasie Zamość Wschód-Hrebenne o łącznej długości ok. 50 km GDDKiA przewidziała 17 stanowisk archeologicznych o łącznej powierzchni ok. 25 hektarów.

- Na części z nich prace już się zakończyły, a na pozostałych badania trwają lub wkrótce się rozpoczną. Stanowiska te zostały wytypowane na wcześniejszych etapach przygotowania inwestycji i nie powinny mieć wpływu na termin jej realizacji - dodał Minkiewicz.

Droga ekspresowa S17 z Piask pod Lublinem do granicy z Ukrainą w Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Cała trasa ma być gotowa do 2030 r. Większość odcinków zostanie udostępniona dla kierowców na przełomie 2027 i 2028 r. Ostatnie uruchomione będą fragmenty drogi między Łopiennikiem a Krasnymstawem oraz od węzła Zamość-Sitaniec do węzła Zamość-Wschód.