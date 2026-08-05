Lublin Podejrzenie masowego zatrucia w restauracji pod Tomaszowem Lubelskim. 16 dzieci w szpitalach Piotr Krysztofiak Oprac. Adrian Wróbel Zespół autorów |

Tomaszów Lubelski Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

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Akcja służb w związku z podejrzeniem masowego zatrucia miała miejsce we wtorek w Kolonii-Łaszczówce pod Tomaszowem Lubelskim. Według portalu infoTomaszów, u poszkodowanych wystąpiły objawy takie jak wymioty i biegunka.

Podejrzenie zatrucia. Poszkodowane dzieci

- Wczoraj w godzinach wieczornych otrzymaliśmy zgłoszenie, że w jednym z lokali noclegowo-gastronomicznych w miejscowości Łaszczówka-Kolonia doszło najprawdopodobniej do zbiorowego zatrucia. W lokalu przebywało 48 dzieci, w wieku od 9 do 12 lat. Przebywały tam na obozie piłkarskim. 16 dzieci wymagało hospitalizacji, zostały przewiezione do okolicznych szpitali, między innymi w Zamościu, Biłgoraju i Tomaszowie Lubelskim ich stan na szczęście jest stabilny, nie zagrażający życiu, natomiast pozostałe osoby zostały na miejscu pod obserwacją - przekazała aspirant Małgorzata Pawłowska z KPP w Tomaszowie Lubelskim.

Dodała, że rodzice dzieci zostali już powiadomieni o zdarzeniu. - Prawdopodobną przyczyną tych dolegliwości było zatrucie pokarmowe, o sytuacji powiadomiliśmy miejscowy sanepid, z kolei nasze czynności będą prowadzone pod kątem artykułu 160 kodeksu karnego, czyli narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia, lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - poinformowała policjantka.

Do akcji skierowano kilka zespołów ratownictwa medycznego i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nie było jednak potrzeby ewakuowania nikogo drogą lotniczą.

Dochodzenie epidemiologiczne

Oprócz policji swoje czynności prowadzi też Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tomaszowie Lubelskim.

- Jeżeli chodzi o inspekcję sanitarną, to w tej chwili trwa dochodzenie epidemiologiczne. Trwa ustalenie tego czynnika, który mógłby spowodować to co się stało. Są pobierane próbki w celu wykluczenia podejrzenia zatrucia. Na chwilę obecną nie mogę udzielić jednoznacznej informacji co się stało, musimy czekać na wyniki badań - przekazała w rozmowie z tvn24.pl, Jolanta Mroczkowska, dyrektor Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.