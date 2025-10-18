Logo strona główna
Lublin

Pracowała w banku, a później zniknęła. Po 20 latach zatrzymali ją we Włoszech

Źródło: lubelska policja
Mieszkanka Lubelszczyzny była poszukiwana od 20 lat. Wcześniej pracowała w oddziale jednego z banków i to tam miała dopuszczać się przestępstw, między innymi podrabiać podpisy klientów i wyłudzać kredyty. Została zatrzymana we Włoszech, a w Polsce trafiła za kraty.

61-latka była poszukiwana przez służby. Jak wylicza młodsza aspirant Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, za kobietą wydano Europejski Nakaz Aresztowania, czerwoną notę Interpolu i pięć listów gończych. Policjanci ustalili, że 61-latka - poszukiwana od 2005 roku - ukrywa się we Włoszech.

Policja: podrabiała podpisy klientów, wyłudzała kredyty

Mieszkanka powiatu krasnostawskiego w latach 2001-2003 pracowała w jednym z oddziałów bankowych. - Wielokrotnie podrabiała podpisy klientów, wykorzystywała ich dane oraz brała udział w przygotowaniu dokumentacji, na podstawie której wyłudzała kredyty między innymi na fikcyjny montaż samochodowych instalacji gazowych - relacjonuje Kieliszek. I dodaje, że kobieta wyłudziła ponad 85 tysięcy złotych.

Miał 21 lat, gdy włamał się do szkoły. Zatrzymali go po 23 latach
Miał 21 lat, gdy włamał się do szkoły. Zatrzymali go po 23 latach

Poszukiwana poza Polską ukrywała się od 20 lat. Jej zatrzymanie i ekstradycja to efekt działań lubelskich "łowców głów", funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji i mundurowych z Włoch. - Trafiła już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary ponad pięciu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności - przekazuje policjantka. Jak zaznacza, "krasnostawscy policjanci wobec 61-latki wciąż prowadzą postępowania, do których już usłyszała zarzuty".

Autorka/Autor: tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: lubelska policja

LubelskieWojewództwo lubelskiePolicja
