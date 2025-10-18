Pracowała w banku, a później zniknęła. Po 20 latach zatrzymali ją we Włoszech

Ukrywała się od 20 lat. Zatrzymali ją we Włoszech Źródło: lubelska policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

61-latka była poszukiwana przez służby. Jak wylicza młodsza aspirant Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, za kobietą wydano Europejski Nakaz Aresztowania, czerwoną notę Interpolu i pięć listów gończych. Policjanci ustalili, że 61-latka - poszukiwana od 2005 roku - ukrywa się we Włoszech.

Policja: podrabiała podpisy klientów, wyłudzała kredyty

Mieszkanka powiatu krasnostawskiego w latach 2001-2003 pracowała w jednym z oddziałów bankowych. - Wielokrotnie podrabiała podpisy klientów, wykorzystywała ich dane oraz brała udział w przygotowaniu dokumentacji, na podstawie której wyłudzała kredyty między innymi na fikcyjny montaż samochodowych instalacji gazowych - relacjonuje Kieliszek. I dodaje, że kobieta wyłudziła ponad 85 tysięcy złotych.

Poszukiwana poza Polską ukrywała się od 20 lat. Jej zatrzymanie i ekstradycja to efekt działań lubelskich "łowców głów", funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji i mundurowych z Włoch. - Trafiła już do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary ponad pięciu lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności - przekazuje policjantka. Jak zaznacza, "krasnostawscy policjanci wobec 61-latki wciąż prowadzą postępowania, do których już usłyszała zarzuty".

OGLĄDAJ: TVN24 HD