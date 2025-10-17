W przedszkolnej piwnicy zaklinował się kot. W ruch poszła "specjalna rękawica"

Kraśnik. Mały kot zaklinował się między oknem a ścianą. Na pomoc ruszyli strażacy Źródło: KP PSP Kraśnik

- Kot utknął w piwnicy przedszkola. Jest tak mały, że przecisnął się przez kratkę i wpadł do szybu między oknem a ścianą - mówi nam kapitan Maciej Piątek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Dodaje, że pracownicy przedszkola przez dwa dni dokarmiali zwierzę. Wrzucili też do szybu pudełko, żeby mogło się w nim schować.

Utknął między oknem a ścianą Źródło: KP PSP Kraśnik

Kot został uratowany

- Próbowali też je wyciągnąć, ale bez ochronników na ręce nie sposób było tego zrobić. My użyliśmy specjalnej rękawicy. Kot został uratowany - opowiada Piątek.

W akcji wziął udział jeden zastęp strażaków. Zwierzę zostało przekazane pod opiekę patrolu straży miejskiej.

Jest tak mały, że przecisnął się przez kratkę Źródło: KP PSP Kraśnik

Ratowali też innego kota, konia i łąbędzie

- Nie była to jedyna akcja ze zwierzętami w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o koty, to było drugie zdarzenie w ciągu tygodnia. Wyciągaliśmy kota, który wpadł do studzienki - mówi strażak.

Wspomina, że strażacy pomagali między innymi weterynarzowi podnieść konia, który z uwagi na chorobę nie dał rady sam stanąć na nogi.

- Zimą stale dostajemy zgłoszenia o łabędziach ze skrzydłami przymarzniętymi do tafli jeziora - podkreśla Piątek.

"Dla strażaków każda akcja to ważne zadanie - niezależnie od tego, czy chodzi o pożar, czy o ratunek dla małego futrzaka"- podkreślili strażacy w mediach społecznościowych.

Przekazali go patrolowi straży miejskiej Źródło: KP PSP Kraśnik

