Lublin

W przedszkolnej piwnicy zaklinował się kot. W ruch poszła "specjalna rękawica"

Jest tak mały, że przecisnął się przez kratkę
Kraśnik. Mały kot zaklinował się między oknem a ścianą. Na pomoc ruszyli strażacy
Źródło: KP PSP Kraśnik
Strażacy z Kraśnika (Lubelskie) uratowali niewielkiego kota, który utknął w piwnicy przedszkola. Znajdował się między oknem a ścianą. Pracownicy placówki przez dwa dni go dokarmiali i próbowali wyciągnąć, ale bez ochronników na ręce nie sposób było tego zrobić.

- Kot utknął w piwnicy przedszkola. Jest tak mały, że przecisnął się przez kratkę i wpadł do szybu między oknem a ścianą - mówi nam kapitan Maciej Piątek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Dodaje, że pracownicy przedszkola przez dwa dni dokarmiali zwierzę. Wrzucili też do szybu pudełko, żeby mogło się w nim schować.

Utknął między oknem a ścianą
Utknął między oknem a ścianą
Źródło: KP PSP Kraśnik

Kot został uratowany

- Próbowali też je wyciągnąć, ale bez ochronników na ręce nie sposób było tego zrobić. My użyliśmy specjalnej rękawicy. Kot został uratowany - opowiada Piątek.

W akcji wziął udział jeden zastęp strażaków. Zwierzę zostało przekazane pod opiekę patrolu straży miejskiej.

Jest tak mały, że przecisnął się przez kratkę
Jest tak mały, że przecisnął się przez kratkę
Źródło: KP PSP Kraśnik

Ratowali też innego kota, konia i łąbędzie

- Nie była to jedyna akcja ze zwierzętami w ostatnim czasie. Jeśli chodzi o koty, to było drugie zdarzenie w ciągu tygodnia. Wyciągaliśmy kota, który wpadł do studzienki - mówi strażak.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Postawiliśmy sobie za punkt honoru odnalezienie tego kota"

"Postawiliśmy sobie za punkt honoru odnalezienie tego kota"

WARSZAWA
Z kanalizacji dobiegało skomlenie, ale psa nie widzieli

Z kanalizacji dobiegało skomlenie, ale psa nie widzieli

Kraków

Wspomina, że strażacy pomagali między innymi weterynarzowi podnieść konia, który z uwagi na chorobę nie dał rady sam stanąć na nogi.

- Zimą stale dostajemy zgłoszenia o łabędziach ze skrzydłami przymarzniętymi do tafli jeziora - podkreśla Piątek.

"Dla strażaków każda akcja to ważne zadanie - niezależnie od tego, czy chodzi o pożar, czy o ratunek dla małego futrzaka"- podkreślili strażacy w mediach społecznościowych.

Przekazali go patrolowi straży miejskiej
Przekazali go patrolowi straży miejskiej
Źródło: KP PSP Kraśnik
pc

Autorka/Autor: tm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Kraśnik

zwierzęta, zwierzęta w mieście, Straż pożarna, Lubelskie, Kraśnik
