Powstał w maleńkiej Nowej Wólce, trafi na Księżyc

Kijany. Zdigitalizowana wersja obrazu Jakuba Podlodowskiego poleci na Księżyc Źródło: Jakub Podlodowski

"W Bukowym Lesie" - taki tytuł nosi obraz Jakuba Podlodowskiego z Kijan (Lubelskie), który otrzymał wyróżnienie w prestiżowym konkursie w USA i był pokazywany na wystawie w Nowym Jorku. Jego cyfrowa wersja zostanie umieszczona w kapsule czasu i poleci na Księżyc. Razem z pracami ponad 50 tysięcy współczesnych artystów.

Uważa się go za przedstawiciela współczesnego realizmu klasycznego. Oglądając jego prace można poczuć styl XIX-wiecznych klasyków. Tworzy w pracowni w niewielkich Kijanach na Lubelszczyźnie.

W 2022 roku jedno z dzieł Jakuba Podlodowskiego otrzymało honorowe wyróżnienie w kategorii "Pejzaż malowany w plenerze" w ramach 16th ARC Salon COMPETITION w Nowym Jorku. Była to 16. edycja największego konkursu malarstwa realistycznego XXI wieku w USA organizowanego przez amerykańską organizację Art Renewal Center. W 2023 roku obraz znalazł się na prestiżowej wystawie 95 najlepszych prac nagrodzonych we wspomnianym konkursie. Prezentowany był w Galerii Sotheby's w Nowym Jorku.

Na Księżyc polecia obraz "W Bukowym Lesie" Źródło: Jakub Podlodowski

Przyleciał po raz pierwszy do Nowego Jorku. Na własną wystawę Źródło: Jakub Podlodowski

- Obraz namalowałem podczas pleneru w lesie obok miejscowości Nowa Wólka niedaleko Kijan. Dzięki niemu spełniłem swoje dziecięce marzenie, aby polecieć do Nowego Jorku. Nie dość, że się tam znalazłem, to jeszcze przybyłem na własną wystawę – uśmiecha się Podlodowski.

Kapsuła czasu na Księżycu

To jeszcze nie wszystko. Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace zostały bowiem włączone do projektu Lunar Codex, którego inicjatorem jest kanadyjski fizyk i kolekcjoner sztuki Samuel Peralta. Projekt realizowany jest we współpracy z NASA i SpaceX.

Polega na umieszczeniu na Księżycu kapsuły czasu, w której znajdą się zdigitalizowane wersje dzieł ponad 50 tysięcy współczesnych artystów z 262 krajów i 149 narodów rdzennych. Nie tylko malarzy, ale też pisarzy, muzyków czy filmowców.

Obraz powstał w lesie obok miejscowości Nowa Wólka niedaleko Kijan Źródło: Jakub Podlodowski

- Wysłanie kapsuły na Księżyc planowano pierwotnie na listopad 2024, ale ostatecznie ma to nastąpić w 2025 roku. Wiem, że oprócz mnie na srebrnym globie znajdą się prace też innych polskich artystów. Dla mnie to ogromne wyróżnienie – przyznaje artysta.

Cztery inne prace artysty na wystawach w Nowym Jorku

Fizyczną wersję obrazu „W Bukowym Lesie” kupił od niego kolekcjoner Peter Jung z Hudson w stanie Nowy Jork. Praca eksponowana jest obecnie w prywatnej galerii Junga. Natomiast cztery inne obrazy Podlodowskiego można oglądać na wystawie The Real within: A New Generation of Polish realism w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku.

Prezentowane są wśród prac polskich artystów, których obrazy również polecą na Księżyc. Chodzi o: Katarzynę Adamiak-Jaśnikowską, Evę Evangelistę, Agnieszkę Kotarską, Ewę Prończuk-Kuziak, Darię Solar, Katarzynę Widmańską i Annę Wypych. W Lunar Codex bierze udział również dzieło Agnieszki Nienartowicz, której prac nie ma akurat na tej wystawie.

Po 30 czerwca wystawa z zostanie przewieziona do Pienkow Art Gallery w Knoxville, gdzie będzie wystawiana (w rozszerzonej wersji, ponieważ dołączą do niej nowe obrazy) od lipca do października, a następnie trafi do Washington D.C Center - drugiej siedziby Fundacji Kościuszkowskiej, gdzie będzie ją można oglądać do końca roku.

Jeden z obrazów, które można zobaczyć na wystawie w Nowym Jorku Źródło: Jakub Podlodowski