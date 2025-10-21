Zderzenie trzech aut, nie żyje jeden z kierowców

Do zdarzenia doszło w powiecie świdnickim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (20 października) po godzinie 21. Jak przekazała aspirant sztabowa Elwira Domaradzka ze świdnickiej policji, kierujący skodą 32-latek najechał na tył unieruchomionego z powodu awarii nissana, który stał częściowo na poboczu. Siła uderzenia wypchnęła nissana na jezdnię, gdzie uderzył on w jadącą z naprzeciwka lawetę.

W wypadku zginął 32-letni mężczyzna Źródło: KPP Świdnik

Po zderzeniu laweta zjechała z drogi i zatrzymała się na pobliskim polu. W wyniku wypadku śmierć poniósł kierowca skody. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń.

Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a także straż pożarna i zespół ratownictwa medycznego. Droga była przez kilka godzin zablokowana. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

W Dominowie doszło do zderzenia trzech samochodów Źródło: KPP Świdnik