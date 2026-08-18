Lublin Odpalił racę. Policjanci sprawdzili jego dane i zawieźli do więzienia

Wyroki dla członków gangu Psycho Fans Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Ryki

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W sobotnie popołudnie, podczas meczu piłkarskiego pomiędzy Czarnymi Dęblin a Wisłą Puławy, na stadionie w Dęblinie odpalono race dymne.

Jednym ze sprawców okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu zwoleńskiego. Podczas legitymowania policjanci ustalili, że mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Radomiu. Ma do odbycia pięciomiesięczną karę pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo kradzieży.

Zatrzymany mężczyzna trafił do więzienia Źródło zdjęcia: KPP Ryki

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Najbliższe pięć miesięcy spędzi w zakładzie karnym. Za odpalenie racy i zakłócanie porządku na stadionie został ukarany mandatem.