Odpalił racę. Policjanci sprawdzili jego dane i zawieźli do więzienia
W sobotnie popołudnie, podczas meczu piłkarskiego pomiędzy Czarnymi Dęblin a Wisłą Puławy, na stadionie w Dęblinie odpalono race dymne.
Jednym ze sprawców okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu zwoleńskiego. Podczas legitymowania policjanci ustalili, że mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Radomiu. Ma do odbycia pięciomiesięczną karę pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo kradzieży.
Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Najbliższe pięć miesięcy spędzi w zakładzie karnym. Za odpalenie racy i zakłócanie porządku na stadionie został ukarany mandatem.
Źródło: tvn24.pl