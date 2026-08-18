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Lublin

Odpalił racę. Policjanci sprawdzili jego dane i zawieźli do więzienia

Zatrzymany męzczyzna
Wyroki dla członków gangu Psycho Fans
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Ryki
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Podczas meczu na stadionie w Dęblinie odpalił racę i został zatrzymany. Jak się okazało, był poszukiwany, bo ma do odbycia pięciomiesięczną karę pozbawienia wolności za kradzież. Trafił do zakładu karnego.

W sobotnie popołudnie, podczas meczu piłkarskiego pomiędzy Czarnymi Dęblin a Wisłą Puławy, na stadionie w Dęblinie odpalono race dymne.

Jednym ze sprawców okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu zwoleńskiego. Podczas legitymowania policjanci ustalili, że mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Radomiu. Ma do odbycia pięciomiesięczną karę pozbawienia wolności za wcześniej popełnione przestępstwo kradzieży.

Zatrzymany mężczyzna trafił do więzienia
Zatrzymany mężczyzna trafił do więzienia
Źródło zdjęcia: KPP Ryki

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Najbliższe pięć miesięcy spędzi w zakładzie karnym. Za odpalenie racy i zakłócanie porządku na stadionie został ukarany mandatem.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaLubelskie
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