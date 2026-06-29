Chełm Śmierć podczas opalania Martyna Sokołowska |

Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka na plaży? Ratownik WOPR Sopot tłumaczy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w niedzielę, 28 czerwca. Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Chełma Jakub Banaszek, na terenie zamkniętego z powodu rewitalizacji kąpieliska Glinianki doszło do tragicznego zdarzenia. Zmarła kobieta.

"Niestety, dzisiaj na zamkniętym z powodu rewitalizacji kąpielisku Glinianki zmarła kobieta. Prawdopodobną przyczyną zgonu była reakcja organizmu na wysokie temperatury" - przekazał prezydent.

Jak dodał, teren kąpieliska jest wyłączony z użytkowania. "Z informacji uzyskanych od właściwych organów wynika, że teren został prawidłowo zabezpieczony przez wykonawcę" - napisał Banaszek.

Prezydent Chełma złożył również wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłej kobiety.

Ostatnie dni przyniosły falę intensywnych upałów, które utrzymują się w niemal całym kraju. Ekstremalnie wysokie temperatury stanowią poważne obciążenie dla organizmu i zwiększają ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia incydentów.

Temperatura maksymalna w niedzielę 28.06.2026 Źródło zdjęcia: CMM IMGW

Bezpieczny wypoczynek nad wodą

Upalne dni sprawiają, że coraz chętniej szukamy ochłody nad wodą. Trzeba jednak pamiętać, że beztroski wypoczynek nie może oznaczać braku rozsądku - woda nie wybacza błędów, a chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Aby kąpiele były przyjemne i bezpieczne, policja apeluje, aby trzymać się kilku podstawowych zasad.

Zasady bezpiecznej kąpieli: 1. Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych - strzeżonych i odpowiednio oznakowanych, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik. 2. Stosuj się do regulaminu kąpieliska, na którym przebywasz. 3. Nie wskakuj do wody rozgrzany. Zanim wejdziesz do wody, ochlap nią klatkę piersiową, szyję, kark, krocze i nogi – zapobiegniesz w ten sposób wstrząsowi termicznemu. 4. Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Ukryte przeszkody czy zmienne dno mogą doprowadzić do groźnych urazów lub kalectwa. 5. Unikaj skoków "na główkę". Dno naturalnych zbiorników potrafi zmienić się w ciągu kilku dni – to duże ryzyko dla zdrowia i życia. 6. Nie wypływaj na głęboką wodę na dmuchanym materacu czy kole. To sprzęt do zabawy, nie do pływania. 7. Nigdy nie pływaj po alkoholu. To jedna z najczęstszych przyczyn tragedii nad wodą. Pamiętaj: najpierw woda, potem toast - nigdy odwrotnie. 8. Dzieci w wodzie zawsze pod opieką dorosłych. Dobrze, jeśli mają założone dmuchane rękawki, które pomogą im utrzymać się na powierzchni.

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