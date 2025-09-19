Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Informowała o migrantach w wiosce dziecięcej. Śledczy sprawdzają, czy przekroczyła uprawnienia

Wicestarosta biłgorajski Beata Strzałka
Beata Strzałka, wicestarosta biłgorajski: czy na terenie powiatu znajdują się uchodźcy? Niestety muszę potwierdzić, że tak 
Źródło: Powiat Biłgorajski
Była posłanka PiS, a obecnie wicestarosta Beata Strzałka nagrała film, w którym stwierdziła, że do Wioski Dziecięcej w Biłgoraju (Lubelskie) trafiło dwóch nieletnich migrantów, którzy zostali tam umieszczeni na podstawie postanowienia sądu. Prokuratura bada, czy podając taką informację, wicestarosta przekroczyła swoje uprawnienia. Śledczy sprawdzają też, czy wśród komentujących wpis Strzałki w mediach społecznościowych nie było osób nawołujących do nienawiści na tle etnicznym. 

Śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez zastępcę starosty biłgorajskiego prowadzi Prokuratura Rejonowa w Hrubieszowie. Postępowanie toczy się w sprawie, nikomu nie postawiono dotychczas zarzutów.

- Będziemy wyjaśniać, czy w ogóle doszło popełnienia czynu zabronionego polegającego na ujawnieniu wbrew przepisom ustawy informacji, o których ta osoba miała się dowiedzieć w związku z pełnioną funkcją – mówi prokurator rejonowy w Hrubieszowie Jakub Litwińczuk.

Stwierdziła, że migranci są "niestety" w wiosce

Sprawa dotyczy dwójki nieletnich migrantów, którzy zostali umieszczeni w Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju.

Na portalu społecznościowym powiatu biłgorajskiego 1 lipca pojawiła się informacja, że "w Biłgoraju są dwie osoby, które nielegalnie przekroczyły polską granicę i przewiezione zostały do jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Straż Graniczną".

Do informacji dołączono nagranie z wypowiedzią wicestarosty Strzałki. - Odpowiadając na pytanie: czy na terenie powiatu biłgorajskiego znajdują się uchodźcy, niestety muszę potwierdzić, że tak - powiedziała Strzałka na nagraniu.

Wicestarosta biłgorajski Beata Strzałka
Wicestarosta biłgorajski Beata Strzałka
Źródło: Powiat biłgorajski

Zajęli miejsce innym dzieciom

Dodała, że Straż Graniczna przetransportowała do placówki w Biłgoraju dwóch nieletnich, którzy zostali tam umieszczeni na podstawie postanowienia sądu. Podkreśliła, że "tego typu działania są trudne dla samorządowców" i osób, które te postanowienia muszą wykonywać.

- Obydwaj nieletni w tej chwili znajdują się w placówce z obywatelami polskimi. Powiat biłgorajski nie ma w swoich zasobach placówki dla uchodźców, dla cudzoziemców – zaznaczyła.

Jak tłumaczyła, wykonanie postanowienia sądu powoduje też problem z umieszczeniem w pieczy zastępczej innych dzieci.

- Poprzez zajęcie tych miejsc przez osoby nieletnie, przez cudzoziemców, niestety tymi miejscami nie dysponujemy - mówiła.

Wspomniała o ogromnej barierze językowej i kulturowej

Wskazała też na "ogromną barierę językową" i kulturową w obcowaniu z migrantami w placówce, co jej zdaniem jest problemem zarówno dla wychowawców, jak i przebywających tam dzieci. Dodała, że utrudnia to także działania wychowawcze i edukacyjne.

Jej zdaniem należy pytać rządzących o przepisy, które powinny to uregulować.

- Czy rzeczywiście te osoby młodociane, nieletnie, podające się za takie osoby, tak poświadczają w oświadczeniach, które są składane, powinny trafiać do małych miejscowości, do placówek, które do tej pory obsługiwały i w pewien sposób konsolidowały dzieci będące obywatelami polskimi? Czy zasadne jest to, aby rzeczywiście ten kontakt na zasadzie takiej integracji był w tym momencie tak szeroki? – mówi Strzałka na nagraniu.

Sprawdzają, czy doszło do nawoływania do nienawiści

Informacja o nieletnich migrantach była szeroko komentowana m.in. na portalach społecznościowych, co jest także przedmiotem śledztwa.

Prokuratura sprawdza, czy doszło do przestępstwa publicznego nawoływania do nienawiści na tle etnicznym oraz znieważenia małoletnich.

Wicestarosta twierdzi, że mieszkańcy wielokrotnie pytali o migrantów

Strzałka twierdzi, że nie słyszała o wszczętym postępowaniu, do urzędu również nie wpłynęła taka informacja.

Jak tłumaczyła, w lipcu udzieliła wyjaśnień zgodnie z prawdą i opierając się na faktach, "po wielu pytaniach od mieszkańców w sprawie pobytu nieletnich imigrantów" na terenie powiatu.

– Jest to temat trudny, z którym w kwestii pieczy zastępczej spotykamy się po raz pierwszy w naszym powiecie – stwierdziła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jesienią pomagała wyciągać chłopaka z bagna, wiosną spotkała go na pizzy

Jesienią pomagała wyciągać chłopaka z bagna, wiosną spotkała go na pizzy

Tomasz Mikulicz
"Nie wiedziałem, kogo będę woził". Trzy lata więzienia za przewóz migrantów

"Nie wiedziałem, kogo będę woził". Trzy lata więzienia za przewóz migrantów

Sebastian Klauziński

Zostali przyjęci w maju

Beata Kulig z SOS Wioski Dziecięce informuje, że chłopcy nadal przebywają w placówce w Biłgoraju i realizują obowiązek szkolny.

W lipcu Kasia Zakliczyńska z SOS Wioski Dziecięce w Polsce informowała, że dwójkę dzieci cudzoziemskich, w wieku poniżej 18 lat, organizacja przyjęła z początkiem maja.

"Obaj chłopcy trafili do naszej placówki z wniosku Komendanta Placówki Straży Granicznej. Następnie Sąd Rejonowy w Biłgoraju, III Wydział Rodzinny i Nieletnich wydał decyzję o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej" – napisała Zakliczyńska.

Dobrze się adaptują i są akceptowani przez inne dzieci

Dodała, że do Urzędu ds. Cudzoziemców zostały skierowane wnioski o udzielenie chłopcom ochrony międzynarodowej.

Zaznaczyła, że chłopcy dobrze się adaptują, są akceptowani przez inne dzieci, ale nadmierne zainteresowanie może negatywnie odbić się na ich funkcjonowaniu.

"Każde dziecko niezależnie od pochodzenia czy statusu prawnego, ma takie same prawa do bezpiecznego dzieciństwa"– stwierdziła Zakliczyńska.

Interweniowała posłanka Partii Razem

O prokuratorskim śledztwie w tej sprawie poinformował Polską Agencję Prasową Zarząd Okręgu Lubelskiego Partii Razem. Posłanka tej partii Paulina Matysiak w lipcu zwróciła się do lubelskiej policji i wojewody z prośbą o interwencję i reakcję "na rasistowską nagonkę na dwójkę cudzoziemskich podopiecznych Wioski Dziecięcej w Biłgoraju".

Beata Strzałka należy do PiS, w kadencji 2019-23 była posłanką tej partii wybraną w okręgu chełmskim.

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Kryzys migracyjny na granicach Białorusi z Polską, Litwą i Łotwą został wywołany przez Alaksandra Łukaszenkę, który jest oskarżany o prowadzenie wojny hybrydowej. Polega ona na zorganizowanym przerzucie migrantów na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. Łukaszenka w ciągu ponad 31 lat swoich rządów nieraz straszył Europę osłabieniem kontroli granic.

Czytaj też: Operacja "Śluza" - skąd latały samoloty do Mińska? Oto, co wynika z analizy tysięcy rejsów

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.

Organizacje pomocowe o sytuacji na granicy

Organizacje niosące pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej twierdzą, że pomimo zmiany rządów w Polsce wobec migrantów nadal łamane jest prawo. Przekonują, że mają udokumentowane przypadki wyrzucania za granicę z Białorusią osób, które wyraźnie i w obecności wolontariuszy prosiły o ochronę międzynarodową. W czasie jednej z konferencji prasowych zaprezentowano drastyczny film udostępniony przez Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, na którym widać przeciąganie bezwładnego ciała kobiety przez bramkę w płocie granicznym i porzucanie jej po drugiej stronie.

Organizacje pomocowe domagają się od rządu przywrócenia praworządności na pograniczu polsko-białoruskim, prowadzenia polityki ochrony granic z poszanowaniem prawa międzynarodowego oraz krajowego gwarantującego dostęp do procedury ubiegania się o ochronę międzynarodową i przestrzeganie zasady non-refoulement, wszczynania przewidzianych prawem postępowań administracyjnych wobec osób przekraczających granicę, natychmiastowego zatrzymania przemocy na granicy wobec osób w drodze i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych przemocy.

"Wiemy o osobach w ciężkim stanie zdrowia wyrzucanych z ambulansów wojskowych, a także wywożonych wprost ze szpitali. Za druty i płot graniczny trafiają mężczyźni, kobiety z dziećmi oraz małoletni bez opieki. Wywózkom cały czas towarzyszy przemoc ze strony polskich służb: używanie gazu łzawiącego, bicie, rozbieranie do naga, kopanie, rzucanie na ziemię, skuwanie kajdankami, niszczenie telefonów i dokumentów, odbieranie plecaków z prowiantem oraz czystą wodą. Ludzie opowiadają nam, że groźbą lub przemocą fizyczną są zmuszani do podpisywania oświadczeń, że nie chcą się ubiegać o ochronę międzynarodową w Polsce, a następnie wywożeni są za płot" - czytamy we wspólnym oświadczeniu organizacji.

Czytaj więcej w tvn24.pl: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Powiat biłgorajski

Udostępnij:
TAGI:
Samorząd terytorialnyProkuraturaLubelskieKryzys migracyjnyKryzys na granicy polsko-białoruskiej
Czytaj także:
Dwaj chłopcy nie żyją, trzej w ciężkim stanie
Dwaj nie żyją, trzej w ciężkim stanie. "Z jednej szkoły, w zasadzie dzieci"
Katowice
Rafale
Byliśmy w bazie francuskich myśliwców Rafale. Tak będą strzec wschodniej flanki
Polska
noworodek dziecko
Pasterz zauważył rączkę wystającą z błota. Noworodek walczy o życie
Świat
Mieszkańcy mają dość całodobowych sklepów z alkoholem
Radni w Warszawie nie chcieli nocnej prohibicji, w sąsiednim mieście przeszła niemal jednogłośnie
WARSZAWA
Mazowieckie. Zaatakował psa siekierą
Kilkukrotnie uderzył siekierą psa. Zwierzę nie przeżyło. Są zarzuty
WARSZAWA
Mężczyźni usłyszeli zarzuty zmuszenia do określonego zachowania
Przyłożyli mu broń do głowy i kazali zmienić trasę. Takiej reakcji się nie spodziewali
Trójmiasto
Zawracanie w tunelu
Zawracali w tunelu. Wstrzymali ruch, słono za to zapłacą. Nagranie
Wrocław
Władimir Putin i Walerij Gierasimow. Zdjęcie z 16 grudnia 2024 roku
Co może ukrywać Rosja? Analiza sytuacji na froncie
Świat
Samolot U-2 startuje z bazy Bagram w Afganistanie, 2018 rok
USA próbują odzyskać "jedną z najpotężniejszych baz na świecie"
Maciej Michałek
Brad Everett Young
Śmierć aktora na autostradzie. W jego samochód uderzył pojazd jadący pod prąd
Kultura i styl
Maciej Berek
Rząd mówi o 58 priorytetach, dziennikarka pyta: czy je poznamy?
Polska
Zmiany polaryzacji dookoła M87*
Słynna czarna dziura zmieniła zwyczaje żywieniowe. Wystarczyło kilka lat
METEO
Donald Trump
TikTok w rękach USA? Chiny stawiają warunki
BIZNES
Warszawa. Weekendowe zmiany w ruchu
Biegacze, rowerzyści i koncerty Sanah. Będą spore utrudnienia w ruchu
WARSZAWA
imageTitle
Mają rekord Ligi Mistrzów. Takiej podróży jeszcze nie było
EUROSPORT
Papuga w restauracji
Papuga usiadła na ramieniu jednego z gości restauracji i nie chciała odlecieć
WARSZAWA
Zapadł nieprawomocny wyrok
Nazwał go "kozłem", został skatowany na śmierć. "Bił nieprzytomnego"
Lublin
Andriej Mukowozczik
"Tak, jestem propagandystą i oto dlaczego...". Kim jest Andriej Mukowozczik
Tatiana Serwetnyk
Koszalin. Szybka hulajnoga
Nastolatek na hulajnodze elektrycznej uciekał policjantom. Mogła jechać nawet 90 km/h
Szczecin
Politycy piszą o "przejmowaniu polskiej kopalni przez Ukraińców". I manipulują
"Ukraińcy przejmą polską kopalnię". Ile w tym prawdy, ile polityki
Michał Istel
Ppłk Konrad Barnaś
"Apelujemy o rozwagę". MON o śmierci szefa 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych
Szczecin
Sławno. Pijany kierowca
Świadek zatrzymał pijanego kierowcę
Szczecin
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
"Mocno odjechany", "skłania do dyskusji". Współtwórca o filmie Agnieszki Holland 
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Niedosyt i duma. Zanosi się na najgorszy występ Polaków od lat
EUROSPORT
Jimmy Kimmel
"Zamknij gębę, ostrzegamy cię". Komicy murem za Kimmelem 
Świat
imageTitle
Polacy pewni swego przed walką o ćwierćfinał. "Jesteśmy mocni"
EUROSPORT
Przed nami gorący weekend
Dostawa z Wysp Zielonego Przylądka. To prawdziwa gratka!
Arleta Unton-Pyziołek
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Wykryte nieprawidłowości i rozwiązane umowy. Są pierwsze efekty kontroli KPO
BIZNES
shutterstock_2632705465
Złoty w dół. Rynek czeka na ważną decyzję w sprawie ratingu Polski
BIZNES
Szczecin. Pijany chciał zdawać egzamin
Pijany przyszedł na egzamin na prawo jazdy. Które już raz stracił za picie
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica