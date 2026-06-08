Lublin Zabójstwo 16-latki. 19-latek z zarzutem, przyznał się Oprac. Martyna Sokołowska |

Mężczyzna został zatrzymany w związku z zabójstwem młodej kobiety Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Jak poinformował prokurator Marcin Kozak, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie, do zbrodni doszło prawdopodobnie 2 lub 3 czerwca.

Ciało nastolatki znaleziono w piątek około godziny 21, w jednym z mieszkań na terenie powiatu bialskiego. Zgłoszenie o zaginięciu złożyła rodzina, która od kilku dni nie miała kontaktu z dziewczyną.

Na ciele 16-latki rany kłute

- Na ciele ofiary stwierdzono rany kłute, prawdopodobnie zadane nożem. Wszystko wskazuje, że właśnie to narzędzie było użyte w czasie zbrodni - przekazał prokurator Kozak. Sekcja zwłok 16-latki rozpoczęła się w poniedziałek o godzinie 9.30 w Lublinie.

Z ustaleń śledczych wynika, że mieszkanie, w którym znaleziono ciało, nie należało do mężczyzny, ale tam przebywał. Policjanci szybko trafili na jego trop - został zatrzymany w nocy z piątku na sobotę na terenie powiatu radzyńskiego.

19-latek z zarzutem zabójstwa

W niedzielę 19-latek usłyszał zarzut zabójstwa. - Przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia, teraz śledczy analizują, czy jego zeznania pokrywają się z faktami i dowodami - przekazał prokurator Kozak. Jak dodał, ofiarę i sprawcę łączyła "relacja romantyczna".

Posiedzenie sądu w sprawie tymczasowego aresztowania podejrzanego ma się odbyć w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 15. Zabójstwo zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

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