Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lublin

Zabójstwo 16-latki. 19-latek z zarzutem, przyznał się

|
Policja
Mężczyzna został zatrzymany w związku z zabójstwem młodej kobiety
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
19-letni mężczyzna zatrzymany w sprawie zabójstwa 16-letniej dziewczyny z Białej Podlaskiej usłyszał zarzut i przyznał się do winy. Jeszcze dziś sąd ma zdecydować, czy trafi do aresztu.

Jak poinformował prokurator Marcin Kozak, pełniący funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie, do zbrodni doszło prawdopodobnie 2 lub 3 czerwca.

Ciało nastolatki znaleziono w piątek około godziny 21, w jednym z mieszkań na terenie powiatu bialskiego. Zgłoszenie o zaginięciu złożyła rodzina, która od kilku dni nie miała kontaktu z dziewczyną.

Na ciele 16-latki rany kłute

- Na ciele ofiary stwierdzono rany kłute, prawdopodobnie zadane nożem. Wszystko wskazuje, że właśnie to narzędzie było użyte w czasie zbrodni - przekazał prokurator Kozak. Sekcja zwłok 16-latki rozpoczęła się w poniedziałek o godzinie 9.30 w Lublinie.

Z ustaleń śledczych wynika, że mieszkanie, w którym znaleziono ciało, nie należało do mężczyzny, ale tam przebywał. Policjanci szybko trafili na jego trop - został zatrzymany w nocy z piątku na sobotę na terenie powiatu radzyńskiego.

Są zarzuty, będzie wniosek o areszt. Po zabójstwie młodej kobiety
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Są zarzuty, będzie wniosek o areszt. Po zabójstwie młodej kobiety

19-latek z zarzutem zabójstwa

W niedzielę 19-latek usłyszał zarzut zabójstwa. - Przyznał się do winy. Złożył obszerne wyjaśnienia, teraz śledczy analizują, czy jego zeznania pokrywają się z faktami i dowodami - przekazał prokurator Kozak. Jak dodał, ofiarę i sprawcę łączyła "relacja romantyczna".

Posiedzenie sądu w sprawie tymczasowego aresztowania podejrzanego ma się odbyć w poniedziałek 8 czerwca o godzinie 15. Zabójstwo zagrożone jest karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pani ewelina - otyłość repo w plusie
"Bardzo nie chciałam tego jeść, ale czułam, że muszę"
TVN24+ Originals
48 min
pc
Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"
Wywiad medyczny
45 min
pc
Miało być na bogato, ale inwestorzy poszli z torbami. Królowej kryptowaluty szuka pół świata
Udostępnij:
Tagi:
ZabójstwoLubelskiePolicjaProkuratura
Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Donlad Trump w NBC
Po tym pytaniu Trump przerwał wywiad i wyszedł. "Mam już dość"
Świat
shutterstock_2652210069
Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Niedługo po tym kolejny alarm
Świat
mediolan wlochy shutterstock_2298548261
Polska modelka pobita w biały dzień przez grupę mężczyzn. Uratował ją nieznajomy
Świat
Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro
Ziobro i Romanowski "wezwani" na Węgry. "Czy się skuszą?"
W kuluarach
Bóbr nad Wisłą
Widok, który jeszcze kilkanaście lat temu wydawał się nierealny
Klemens Leczkowski
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka pełnomocniczka ds. SAFE
"Premier jest nią wręcz zachwycony"
W kuluarach
Nikol Paszynian oddaje głos w wyborach parlamentarnych w lokalu wyborczym w Erywaniu
"Trójgłowa partia wojny" przegrała wybory
Świat
Tomczyk
Tomczyk pokazał dokument. "Głęboka hipokryzja" Błaszczaka
Wołodymyr Zełenski
Co z orderem Zełenskiego? Dzisiaj posiedzenie kapituły
Polska
Bodzewo. Ksiądz ranny w wypadku w czasie pielgrzymki
Poważny wypadek w trakcie pielgrzymki. Ksiądz trafił do szpitala
Polska
Ryszard Petru
"Co pan tak zgasł?". Nagłe pytanie o Petru
ROZMOWA PIASECKIEGO
Pół litra wody na klienta - taki obowiązek dla restauracji wcale nie jest przesądzony
Pół litra wody na klienta. Co na razie wiemy
Gabriela Sieczkowska
Rodzice ostrzegają się przed niebezpiecznym trendem
Zakładają kominiarki i wchodzą na dachy pociągów
WARSZAWA
Trzęsienie ziemi
Ziemia się trzęsie, słychać krzyki dzieci. Nagranie
METEO
Miejsce ataku nożownika na nowojorskiej Penn Station
"Niedopuszczalny akt przemocy" w Nowym Jorku
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno
METEO
Izrael przechwytuje irańskie pociski
Pierwszy taki atak od zawieszenia broni. "Obserwujcie niebo"
Świat
Skrzyżowanie w Ząbkach, gdzie doszło do tragicznego wypadku
Po tragicznym wypadku nie działa sygnalizacja, doszło do potrącenia rowerzysty
WARSZAWA
Ciężarówka wywrócona na autostradzie A4
Ciężarówka wywróciła się i leży w poprzek autostrady. Wysypała się pasza
Katowice
Maja Chwalińska na warszawskim lotnisku Okęcie
Chwalińska wróciła do Polski. Gorące przywitanie na lotnisku
EUROSPORT
konsole do gier, gry komputerowe, sklep
Gracze walczą z "zabijaniem" tytułów. "To był prawdziwy cios"
BIZNES
imageTitle
Wielkie pieniądze, wielki podatek. Który kraj zarobi na sukcesie Chwalińskiej?
EUROSPORT
Przemysław Czarnek w Nowym Targu
Burza po słowach wiceministra. "Nie powinien być w polskim rządzie"
Opady w poniedziałek
Opady nadciągają nad kraj. Deszczowa mapa i radar
METEO
Wypadek na DK 74
Karetka chciała go wyprzedzić, skręcił w lewo. Cztery osoby ranne
Lublin
25 min
pc
Miała być złota era USA. Jest "złoto udekorowany Gabinet Owalny"
Horyzont
Zderzenie sześciu aut na S8
Zderzenie sześciu aut, "efekt domina" i zablokowana S8
WARSZAWA
imageTitle
Legenda prawiła komplementy, Chwalińska nie wytrzymała. "Andre, przestań!"
EUROSPORT
Zorza polarna widziana z ISS
Ziemia rozbłysła na zielono. "Tańczyła i wiła się tuż pod nami"
METEO
imageTitle
Chwalińska rozbawiła kolejną ikonę tenisa. "Żartujesz sobie ze mnie?"
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica