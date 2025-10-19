Biała Podlaska. Zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie posesji i skrzynkę gazową Źródło: KMP Biała Podlaska

Był czwartek tuż przed północą, gdy w ogrodzenie posesji przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej uderzyło auto marki BMW. Samochód uszkodził też skrzynkę gazową, z której zaczął ulatniać się gaz.

Na miejsce wezwane zostało pogotowie gazowe. Na nie doszło do wybuchu. Gdy na miejsce dotarli policjanci, podejrzewany o kierowanie autem 31-latek był już poza pojazdem.

Niemal dwa promile alkoholu

"W chwili badania miał w organizmie niemal dwa promile alkoholu. W tym przypadku wykonane zostało również badanie retrospektywne, które pozwoli ustalić stan w jakim mężczyzna znajdował się w chwili zdarzenia" – pisze w komunikacie nadkomisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Mężczyzna został zabrany na komendę, a samochód na parking strzeżony. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

Za jazdę na "podwójnym gazie" grozi do trzech lat więzienia

Przypomina też, że za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

"Do tego sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten jest orzekany to trzy lata. Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się też liczyć z dotkliwymi konsekwencjami finansowymi" – zaznacza nadkom. Salczyńska-Pyrchla.

