Tirami zablokowali pijanego kierowcę

Do obywatelskiego zatrzymania nietrzeźwego kierowcy doszło w poniedziałkowe popołudnie w Białej Podlaskiej. Dwaj kierowcy ciężarówek, jadący drogą krajową numer 2, zauważyli osobowego volkswagena, którego tor jazdy wskazywał, że kierowca może być pod wpływem alkoholu.

Na skrzyżowaniu z ulicą Francuską na światłach mężczyźni zablokowali auto, uniemożliwiając mu dalszą jazdę. Jedna z ciężarówek stanęła przed volkswagenem, druga - tuż za nim. Do akcji dołączył także kierowca innego samochodu osobowego, który pomógł w wezwaniu policji.

Kierowca miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu Źródło: KMP w Białej Podlaskiej

Za kierownicą 63-latek, miał ponad dwa promile

Po przybyciu funkcjonariuszy okazało się, że za kierownicą siedział 63-latek. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad dwa promile alkoholu. Dodatkowo mężczyzna prowadził mimo wydanej decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Samochód 63-latka trafił na parking strzeżony. Policjanci zabezpieczyli go do dalszych czynności, w tym procedury związanej z możliwością konfiskaty auta.

Surowe konsekwencje za jazdę na "podwójnym gazie"

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do trzech lat więzienia, wysoka grzywna oraz co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami. Policja przypomina, że decyzja o wsiadaniu za kierownicę po alkoholu to nie tylko ryzyko utraty prawa jazdy czy samochodu, ale przede wszystkim realne zagrożenie życia i zdrowia innych uczestników ruchu.

