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Łódź

Tramwaj kontra samochód. Nagranie ku przestrodze

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Wjechała wprost pod nadjeżdżajacy tramwaj
Kierująca wjechała wprost pod nadjeżdżający tramwaj w Zgierzu
Źródło wideo: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
Źródło zdj. gł.: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
39-letnia kierująca samochodem osobowym wjechała wprost przed nadjeżdżający tramwaj w Zgierzu (Łódzkie). Kobiece nic się nie stało. Została ukarana wysokim mandatem.

Do zdarzenia doszło 2 lipca po południu na ulicy Łódzkiej w dzielnicy Kurak w Zgierzu. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku z udziałem tramwaju linii 45 i samochodu osobowego. Nagranie ze zdarzenia opublikował w mediach społecznościowych profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Widać na nim jak kierowca wjeżdża na torowisko tramwajowe, a po chwili w samochód z ogromną siłą uderza tramwaj.

Wjechała wprost pod nadjeżdżajacy tramwaj
Wjechała wprost pod nadjeżdżajacy tramwaj
Źródło zdjęcia: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Wysoki mandat dla 39-latki

Więcej na temat zdarzenia informuje oficer prasowy policji w Zgierzu. - Kierująca samochodem osobowym 39-letnia kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i wjechała wprost pod nadjeżdżający tramwaj. Kierował nim 54-letni mężczyzna. Oboje kierujący byli trzeźwi, w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń - przekazuje sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz. 39-latka została ukarana mandatem karnym w wysokości 3 tysięcy złotych. Na jej konto trafiło też 10 punktów karnych.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ZgierzPowiat ZgierskiŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkiPolicjaruch drogowy
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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