Łódź Tramwaj kontra samochód. Nagranie ku przestrodze Piotr Krysztofiak |

Kierująca wjechała wprost pod nadjeżdżający tramwaj w Zgierzu Źródło wideo: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie Źródło zdj. gł.: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 2 lipca po południu na ulicy Łódzkiej w dzielnicy Kurak w Zgierzu. Służby otrzymały informację o poważnym wypadku z udziałem tramwaju linii 45 i samochodu osobowego. Nagranie ze zdarzenia opublikował w mediach społecznościowych profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Widać na nim jak kierowca wjeżdża na torowisko tramwajowe, a po chwili w samochód z ogromną siłą uderza tramwaj.

Wjechała wprost pod nadjeżdżajacy tramwaj Źródło zdjęcia: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Wysoki mandat dla 39-latki

Więcej na temat zdarzenia informuje oficer prasowy policji w Zgierzu. - Kierująca samochodem osobowym 39-letnia kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i wjechała wprost pod nadjeżdżający tramwaj. Kierował nim 54-letni mężczyzna. Oboje kierujący byli trzeźwi, w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń - przekazuje sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz. 39-latka została ukarana mandatem karnym w wysokości 3 tysięcy złotych. Na jej konto trafiło też 10 punktów karnych.

OGLĄDAJ: TVN24