O krok od tragedii w bloku. Odkręcony gaz i mężczyzna próbujący odpalić zapalniczkę

Sąd w Zgierzu aresztował na trzy miesiące 42-latka, który chciał wysadzić blok mieszkalny. Policjanci po wejściu do budynku poczuli zapach gazu, a w jednym z mieszkań, przy kuchence gazowej zastali mężczyznę, który próbował odpalić zapalniczkę. 42-latek był pijany, usłyszał zarzuty, grozi mu do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w nocy 30 listopada w bloku przy ulicy Rembowskiego w Zgierzu. Do dyżurnego policji zadzwoniła kobieta, informując, że syn grozi jej pobiciem. Na miejsce interwencji dyżurny wysłał patrole. Na klatce schodowej oczekiwała przestraszona kobieta, wskazując mieszkanie, gdzie doszło do awantury.

Odkręcony gaz i mężczyzna próbujący odpalić zapalniczkę

Jak relacjonuje podkomisarz Robert Borowski z policji w Zgierzu, funkcjonariusze, wchodząc do bloku wyczuli silną woń gazu - jak się później okazało z mieszkania, które wskazała zgłaszająca kobieta. - Po wejściu do pomieszczenia funkcjonariusze zauważyli mężczyznę stojącego w kuchni, próbującego odpalić zapalniczkę. Natychmiast obezwładnili go, zabierając mu źródło ognia. Policjanci zakręcili ulatniający się gaz oraz otworzyli okna celem zażegnania zagrożenia wybuchu. Agresor był pod wpływem alkoholu, został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu - przekazuje policjant.