20-latkowi za usiłowanie zabójstwa grozi kara dożywotniego więzienia Źródło: KPP w Wieluniu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu w Wieluniu. Do policjantów zadzwoniła mieszkanka, informując, że do domu wrócił jej syn, który najprawdopodobniej został brutalnie pobity. 44-latek miał poważne obrażenia ciała.

Bił po całym ciele i zadał cios nożem

Jak informuje aspirant Katarzyna Grela z wieluńskiej policji, mężczyzna z uwagi na obrażenia został zabrany karetką pogotowia do szpitala. Rozpoczęły się poszukiwania napastnika. - Wstępne ustalenia wskazywały, że w jednej z kamienic na terenie Wielunia, 44-latek został zaatakowany przez jednego z mieszkańców. Sprawca bił pokrzywdzonego po całym ciele oraz zranił go nożem. Policjanci, analizując wszystkie zebrane informacje, wytypowali, że odpowiedzialnym za ten czyn jest 20-letni mieszkaniec Wielunia. Następnego dnia mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu - przekazuje policjantka. I dodaje: - 20-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Opracował: Piotr Krysztofiak/PKoz