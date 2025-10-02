Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Stracili dwóch synów w wigilię. Dramatyczny apel rodziców z Kutna

Rodzice z Kutna apelują: instalujcie czujki czadu
Rodzice znaleźli w sobie siłę, żeby opowiedzieć o tragedii
Źródło: TVN24
Poszli spać w noc przed wigilią. Ocknęli się w szpitalu, gdzie dowiedzieli się, że stracili dwóch synów - 9- i 12-letniego. W nowym domu pani Małgorzaty i pana Piotra ulatniał się czad. Rodzice, którym został najmłodszy, niespełna roczny synek, znaleźli siłę, żeby stanąć przed kamerami i przestrzec innych. Para apeluje o kupowanie i instalowanie czujników czadu, żeby nikt nie musiał przechodzić przez to, co oni.

O tej historii obszernie informowaliśmy na tvn24.pl tuż po tragedii. W wigilię, 24 grudnia 2024, roku straż pożarna poinformowała o koszmarnej tragedii na osiedlu domów jednorodzinnych w Kutnie. Strażacy zostali wezwani około godziny 17 przez siostrę pani Małgorzaty, która od kilku godzin nie mogła się skontaktować z rodziną. Funkcjonariusze sforsowali drzwi. Okazało się, że w środku stężenie tlenku węgla jest tak wysokie, że wejście bez aparatów ochronnych układu oddechowego było śmiertelnie niebezpieczne. W środku było pięć nieprzytomnych osób - pan Piotr, jego żona Małgorzata i trzech ich synów - 12-letni, 9-letni i miesięczne niemowlę. 

Starszych chłopców nie udało się uratować. Małżeństwo trafiło do dwóch różnych szpitali, gdzie lekarze walczyli o ich życie. W najlepszym stanie było niemowlę. Teraz, po blisko dziesięciu miesiącach pan Piotr i pani Małgorzata stanęli przed kamerami, żeby opowiedzieć o swojej tragedii i uświadomić innych, że nie można oszczędzać na własnym bezpieczeństwie. Para zaznaczała, że czujnik czadu powinien być podstawowym wyposażeniem domu, bo czad to cichy i bardzo podstępny zabójca.

Tragedia w Kutnie. Rodzina zatruła się czadem, dwaj chłopcy zmarli
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragedia w Kutnie. Rodzina zatruła się czadem, dwaj chłopcy zmarli

Dariusz Łapiński

Poza świadomością

- Nic nie wskazywało na to, że dzieje się coś złego. Żona wspomniała, że czuje się zmęczona, ale to był chyba jedyny objaw tego, co się wydarzyło - opowiadał pan Piotr podczas konferencji prasowej zorganizowanej w szpitalu im. Kopernika w Łodzi, gdzie lekarze wygrali walkę o życie jego żony. Mężczyzna zaznaczał, że pamięta powrót do domu z pracy, 23 grudnia. A potem jest dziura w pamięci. 

- Nie pamiętam nawet tego, jak kładłem się spać, jak zakładałem pidżamę - mówi. 

Rodzina usnęła. W tym czasie piec gazowy w ich wybudowanym niedawno domu pracował już nieprawidłowo. Pomieszczenia wypełniały się tlenkiem węgla. Kiedy przyszedł ranek, rodzina była już nieprzytomna. Ponieważ była wigilia, do pani Małgorzaty próbowała dodzwonić się siostra. Ponieważ telefonu nie odbierał ani szwagier, ani starsi siostrzeńcy, kobieta pojechała pod dom. Kiedy zastała zamknięte drzwi, wezwała pomoc.

- Dobrze, że nie próbowała sama wejść do środka, bo to mogło skończyć się jeszcze jedną tragedią - mówi pani Małgorzata. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Po zatruciu czadem zmarła 18-latka w ciąży i 63-latek. Jest akt oskarżenia

Po zatruciu czadem zmarła 18-latka w ciąży i 63-latek. Jest akt oskarżenia

Wrocław
Tragiczne zatrucia czadem, śmiertelny wirus w kolejnym kraju, eksplozja w tureckiej fabryce

Tragiczne zatrucia czadem, śmiertelny wirus w kolejnym kraju, eksplozja w tureckiej fabryce

Polska

Codzienna walka

Rodzina przyznaje, że pojawienie się przed kamerami, podczas zorganizowanej konferencji w szpitalu Kopernika w Łodzi jest dla nich dużym wyzwaniem.

- Straciliśmy dwóch synów - mówi pani Małgorzata, a jej oczy natychmiast napełniają się łzami. 

- Trudno nam do tego wracać, staramy się tego nie robić. Powiem wprost, to jest ciągła walka, jesteśmy pod opieką psychologów - dodał jej mąż. 

Para podczas konferencji prasowej była z dziesięciomiesięcznym dziś synkiem, Stefanem. W czasie tragicznej nocy spał w tym samym łóżku, co rodzice. - Nie wiem, czy stworzyła się jakaś poduszka powietrzna między nami, trudno powiedzieć. Czad przecież szybko przenika każdy zakamarek - podkreślił. 

Pan Piotr w szpitalu był dwa tygodnie - najpierw w Warszawie, potem w Kutnie. Potem codziennie przyjeżdżał na oddział do Łodzi, do początkowo nieprzytomnej żony.

- Były momenty lepsze i gorsze - dodaje.

Zatrucie czadem w Kutnie. "W budynku nie była zainstalowana czujka tlenku węgla"
Źródło: TVN24

Trzy miesiące

Dr Bogusław Sobolewski, ordynator oddziału intensywnej terapii Szpital im. Kopernika w Łodzi, opowiadał, że pani Małgorzata była leczona w jego placówce przez trzy miesiące.

- Leczenie było długotrwałe i skomplikowane, związane z niedotlenieniem głowy, zatruciem tlenkiem węgla, niewydolnością oddechową i zmianami zapalnymi w płucach. Pacjentka była nieprzytomna przez pewien czas, co jest typowe dla zatrucia karboksyhemoglobiną, prowadzącego do obrzęku mózgu, niewydolności oddechowej i krążenia - opowiada dr Sobolewski. 

Zaznacza, że obecnie pani Małgorzata żyje, wróciła do normalnego funkcjonowania, pracuje i nie ma żadnych problemów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartosz Żurawicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Udostępnij:
Czytaj także:
Grenlandia
Gigantyczne wsparcie dla Grenlandii od Unii Europejskiej
Świat
Bolid zarejestrowany w środę 1 października, około godz. 20
Bolid nad granicą polsko-ukraińską. Mógł spaść meteoryt
METEO
przemyt rtg 02
46-latka zatrzymana na lotnisku w Bergamo. W żołądku 120 kapsułek z heroiną
Świat
19 min
pc
Sekretarz wojny kontra grubi generałowie
Trumpologia. Ameryka według Michała Sznajdera
Pomnik Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie
Pomnik, który zna cała Polska, jest zabytkiem. Nie będzie można go wyburzyć
Rzeszów
Zimowe warunki na Śnieżce
Szadź pokryła obserwatorium na Śnieżce. "Widok jak z bajki"
METEO
imageTitle
Puścił pięć bramek z Realem, otrzymał wyjątkowy prezent
EUROSPORT
imageTitle
Anisimova przetrwała tenisowy maraton. Ma szósty półfinał w sezonie
EUROSPORT
Mężczyzna miał krwawiącą ranę, uskarżał się na silny ból głowy
Poszli śladami krwi, znaleźli rannego mężczyznę
WARSZAWA
Książę Harry i księżna Meghan (2024)
Harry i Meghan żegnają przyjaciółkę. "Trzymała naszego synka Archiego, kiedy się urodził"
Świat
Atak przed synagogą w Manchesterze
"Akt terroru" w Manchesterze. Trzy osoby nie żyją
Świat
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"To pułapka". Największy bank w Polsce ostrzega
BIZNES
Baszar al-Asad (zdjęcie z 2010 roku)
Prawie dopadli dyktatora? "Źródło" mówi o szpitalu w Moskwie
Świat
Nocna prohibicja, alkohol
Będzie pilotaż nocnej prohibicji w dwóch dzielnicach
WARSZAWA
Zatrzymanie Piotra R. w sprawie "mafii śmieciowej"
Sprawa "mafii śmieciowej". Prezes spółki i klubu żużlowego aresztowany
Poznań
Przygotowania do koncertu inauguracyjnego w Filharmonii Narodowej w Warszawie
"Wydarzenie, którym będzie żyć Warszawa przez najbliższe trzy tygodnie"
WARSZAWA
shutterstock_141854500
Lekarze chcą przepisywać cyfrowe leki. "Mniejsze ryzyko zawału i śmierci"
Piotr Wójcik
Jesień, opady deszczu
Głęboki cyklon zmieni nam pogodę
METEO
pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Platforma z dużymi podwyżkami. Gracze oburzeni
BIZNES
Dyrektor generalny linii lotniczych Ryanair Michael O'Leary
Szef Ryanaira: dlaczego nie zestrzeliwujemy tych dronów?
Ewa Żebrowska
Prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Albanii Edi Rama, Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew, kanclerz Austrii Christian Stocker
Przywódcy żartują po wpadce Trumpa. "Powinieneś przeprosić"
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Zespół potwierdził jednogłośnie". Szef MON o zakupie pocisków do F-35
Kacper Tomasiak w locie, Zakopane, kwiecień 2025
Już bije starszych. Diament w polskich skokach
Przemysław Kuwał
Radni zajmują się projektami dotyczącymi zakazu nocnej sprzedaży alkoholu
"Wprowadzamy w dwóch dzielnicach", jest "jasna" deklaracja co do całego miasta
WARSZAWA
gaza flotylla z reu
MSZ: wszyscy zatrzymani Polacy są bezpieczni, będą deportowani
Świat
Interwencja Straży Miejskiej
Na spacer z trzylatkiem zabrał zapas alkoholu, by "wyleczyć kaca po imprezie"
WARSZAWA
Takie ulotki wylądowały na terytorium Polski
"Dzienkujemy za wspolprace!". Ulotki z błędami przyfrunęły do Polski
Lubuskie
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Porzucony wagon na torach. Prokuratura bada, czy to nie sabotaż
Katowice
boja morze baltyckie shutterstock_107252996_1
Rosyjski kuter kilkaset metrów od gazociągu
Żary. 41-latek uciekał korytarzem życia
Pojechał korytarzem życia pod prąd. Zderzył się z radiowozem i innym autem
Lubuskie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica