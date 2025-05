Ciało w rezerwacie przyrody, tożsamość nieznana

Tomisławice (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

W zalewie Jeziorsko w okolicach miejscowości Tomisławice (Łódzkie) znaleziono ciało unoszące się na wodzie. Nie wiadomo, jak doszło do tragedii. Nieznana jest też tożsamość ofiary.

Do tego makabrycznego odkrycia doszło w niedzielę (11 maja) wieczorem na terenie rezerwatu przyrody Jeziorsko. Służby zostały poinformowane, że na wodzie w miejscowości Tomisławice unoszą się zwłoki.

Ustalają tożsamość ofiary

Młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi potwierdził, że służby odnalazły ludzkie zwłoki na terenie rezerwatu przyrody Jeziorsko. - Policjanci, pod nadzorem prokuratury, do późnych godzin wieczornych prowadzili czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności śmierci odnalezionej osoby i ustalenia jej tożsamości - przekazał policjant. Ciało zostało zabezpieczone do wykonania sekcji zwłok.