Młoda kobieta zginęła od ciosów w szyję

28 lutego przed godziną 14 dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie o znalezieniu zwłok młodej kobiety w jednym z mieszkań przy ulicy Browanej. Na miejsce skierowani zostali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe przy udziale biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Z poczynionych ustaleń wynikało, że kobieta zmarła na skutek ciosów zadanych jej ostrym narzędziem w szyję. Stało się to przed północą, 27 lutego.

22-latek z zarzutem zabójstwa

"Śledczy z Tomaszowa Mazowieckiego wspierani przez policjantów z komendy wojewódzkiej w Łodzi pierwszego marca wieczorem zatrzymali 22-letniego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego. Drugiego marca został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. 22-latek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu" – przekazała w komunikacie asp. szt. Aleksandra Cieślak z policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Na wniosek prokuratury, wobec 22-latka sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Grozi mu dożywocie.

