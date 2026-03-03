Młoda kobieta zginęła od ciosów w szyję

28 lutego przed godziną 14 dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał telefoniczne zgłoszenie o znalezieniu zwłok młodej kobiety w jednym z mieszkań przy ulicy Browanej. Na miejsce skierowani zostali policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe przy udziale biegłego z zakresu medycyny sądowej.
Z poczynionych ustaleń wynikało, że kobieta zmarła na skutek ciosów zadanych jej ostrym narzędziem w szyję. Stało się to przed północą, 27 lutego.
22-latek z zarzutem zabójstwa
"Śledczy z Tomaszowa Mazowieckiego wspierani przez policjantów z komendy wojewódzkiej w Łodzi pierwszego marca wieczorem zatrzymali 22-letniego mieszkańca Piotrkowa Trybunalskiego. Drugiego marca został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. 22-latek nie przyznał się do zarzucanego mu czynu" – przekazała w komunikacie asp. szt. Aleksandra Cieślak z policji w Tomaszowie Mazowieckim.
Na wniosek prokuratury, wobec 22-latka sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Grozi mu dożywocie.
Autorka/Autor: pop
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Tomaszów Mazowiecki