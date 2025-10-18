Logo strona główna
Łódź

Sławosz Uznański-Wiśniewski honorowym obywatelem Łodzi

Uroczystość zorganizowanego w EC1 z myślą o najmłodszych mieszkańcach Łodzi.
Sławosz Uznański-Wiśniewski odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.
Źródło: tvn24.pl
Drugi Polak w kosmosie, Sławosz Uznański-Wiśniewski odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi. To tu astronauta urodził się i kształcił, ukończył też z wyróżnieniem Politechnikę Łódzką. Podczas uroczystości opowiadał o konieczności realizowania marzeń, chociaż - jak zaznaczył - "nie zawsze jest to prosta droga jak Piotrkowska".

Urodzony w Łodzi astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej tytuł oraz symboliczny klucz do miasta odebrał z rąk prezydent miasta Hanny Zdanowskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi Bartosza Domaszewicza podczas astropikniku, zorganizowanego w EC1 z myślą o najmłodszych mieszkańcach miasta. - Słuchajcie Sławosza, słuchajcie jego opowieści, to zrozumiecie, że nauka to nie tylko równania i laboratoria. Nauka to odwaga, to chęć zmierzenia się z przeciwnościami i przede wszystkim chęć spełniania swoich marzeń. Idźcie za jego przykładem. Jako pierwszy łodzianin pokazał, że można sięgać gwiazd, nawet z naszego łódzkiego podwórka - powiedziała prezydent Zdanowska, zwracając się do uczestników uroczystości.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Łódź ma trzech nowych honorowych obywateli. To ocalały z Holokaustu, astronauta i artysta

Łódź ma trzech nowych honorowych obywateli. To ocalały z Holokaustu, astronauta i artysta

Astronauta spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej

Astronauta spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej

WARSZAWA

Łódź pęka z dumy

Przekazując insygnia honorowego obywatelstwa podkreśliła, że to wyraz uznania i dumy z dokonania rzeczy, o których wielu nawet nie marzyło. - Bardzo cieszymy się, że zechciałeś przyjąć tę zaszczytną dla nas wszystkich godność. Mam nadzieję, że zawsze, tak jak teraz, z uśmiechem i radością, będziesz wracał do nas wracał - zaznaczyła. Domaszewicz dodał, że tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi trafia do osoby, która swoją drogę rozpoczęła w Łodzi i połączyła w sobie takie cechy, jak precyzja naukowca, pokora i duma z miejsca, z którego się pochodzi. - Dzisiaj nie przyjmujemy Sławosza do grona naszej społeczności, bo on od dawna jest jej częścią. Dziękujemy ci za to, że imię naszego miasta sławisz ponad granicami i pokazałeś, że można realizować swoje marzenia. Nawet jeśli są one tak śmiałe, niewyobrażalne, wydają się niedoścignione - mówił.

Astronauta urodził się w Łodzi.
Astronauta urodził się w Łodzi.
Źródło: PAP

Powrót do domu

Uznański-Wiśniewski przyznał, że Łódź to jego dom i za każdym razem do swojego rodzinnego miasta wraca z radością. Zwracając się do najmłodszych podkreślił, że marzenia są po to, żeby je realizować. - Wasze marzenia też można realizować. Mam nadzieję, że pokazałem, że można to zrobić, będąc z Łodzi, będąc stąd. Droga do ich realizacji nigdy nie jest prosta. To nie jest droga ulicą Piotrkowską z Placu Wolności do Centralu. Czasem trzeba po tym centrum miasta pobłądzić, przejść różnymi ścieżkami, aby w końcu dojść w swoje wymarzone miejsce. Mam nadzieję, że moja droga pokazuje, że jest to możliwe - przekonywał absolwent Politechniki Łódzkiej. Astronauta oprócz symbolicznego klucza do miasta i pamiątkowej grafiki otrzymał też szkic statków kosmicznych ze swoim portretem autorstwa uznanego łódzkiego grafika i ilustratora Przemysława Truścińskiego. W uchwale przyznającej Uznańskiemu-Wiśniewskiemu honorowe obywatelstwo miasta wskazano, że jest on wybitnym przedstawicielem polskiej nauki i techniki, którego dokonania mają szczególne znaczenie również z perspektywy lokalnej społeczności. "Jego imponujące osiągnięcia - od pracy w prestiżowym ośrodku badawczym CERN, po mianowanie astronautą Europejskiej Agencji Kosmicznej - świadczą nie tylko o jego wyjątkowych kompetencjach, ale również o sile i potencjale łódzkiej edukacji oraz ducha" - uzasadniono.

Uroczystość zorganizowanego w EC1 z myślą o najmłodszych mieszkańcach Łodzi.
Uroczystość zorganizowanego w EC1 z myślą o najmłodszych mieszkańcach Łodzi.
Źródło: PAP

Drugi Polak w kosmosie

Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski urodził się 12 kwietnia 1984 roku w Łodzi - w 23. rocznicę pierwszego lotu w kosmos Jurija Gagarina. - W każde urodziny moja mama życzyła mi wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kosmonauty - wspominał podczas jednej z konferencji. Po maturze z VIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi studiował elektronikę i telekomunikację na Politechnice Łódzkiej. Od 2011 roku pracował w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Szwajcarii. W czerwcu 2025 roku był uczestnikiem misji Axiom-4, poleciał na Międzynarodową Stację Kosmiczną jako drugi Polak w historii i pierwszy przedstawiciel naszego kraju na ISS. Podczas misji prowadził zaawansowane eksperymenty naukowe z zakresu biologii, technologii i medycyny, promując jednocześnie polską naukę i kulturę Prywatnie lubi podróżować, zdobywać szczyty górskie, jest także żeglarzem. W styczniu tego roku poślubił posłankę Koalicji Obywatelskiej Aleksandrę Wiśniewską. W trakcie sobotniego astropikniku w EC1 zaplanowano spotkanie z astronautą oraz przedstawicielami Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA). Wydarzeniu towarzyszy wiele różnego rodzaju atrakcji związanych z kosmosem, w tym wykłady, projekcje filmów, warsztaty edukacyjne i naukowe zabawy dla całych rodzin.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Sławosz Uznański-WiśniewskiŁódźTytuł honorowego łodzianina
