Kluczowe fakty: Na 405. kilometrze autostrady A2 w kierunku Warszawy w powiecie skierniewickim doszło do zderzenia czterech samochodów. Jedna osoba została ranna.

Korek w kierunku stolicy miał około pięciu kilometrów długości. Kierowcy, żeby umożliwić szybki dojazd służb na miejsce zdarzenia, utworzyli korytarz życia.

W sieci pojawił się film, na którym widać jadące na sygnałach korytarzem życia wozy strażackie, karetkę pogotowia i radiowóz. Za pojazdami uprzywilejowanymi - co nagrali kierowcy - pędziło osobowe bmw.

Okazało się jednak, że kierujący bmw nie popełnił wykroczenia, jadąc korytarzem życia. W pojeździe trwała walka z czasem.

Kierujący bmw chciał ominąć korek, jadąc za służbami?

Na facebookowym profilu "Bandyta drogowy" pojawiał się filmik jednego z kierowcy, na którym było widać sytuację na A2. Nagranie zostało okraszone komentarzem. "Na autostradzie A2 doszło do wypadku, który spowodował 5-kilometrowy korek. Kierowcy sprawnie utworzyli korytarz życia, umożliwiając szybki przejazd kilku wozom straży pożarnej, karetkom i policji. Niestety, korytarz został również bezprawnie wykorzystany przez kierowcę BMW do ominięcia zatoru" - czytamy. I rzeczywiście na nagraniu widać, że środkiem drogi kolejno przejeżdżają na sygnałach: wóz strażacki, karetka pogotowia, policja i... osobowe czarne bmw. - Takie zachowanie to przejaw skrajnej nieodpowiedzialności i egoizmu, który nie tylko utrudnia akcję ratunkową, ale stwarza również dodatkowe zagrożenie na drodze - brzmi opis pod filmem.