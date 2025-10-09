Atakuje po cichu i jest śmiertelnie niebezpieczny"Fakty po Południu". (wideo ze stycznia 2018 roku) Źródło: Fakty po południu

Do tragedii doszło w czwartek w jednym z mieszkań przy ulicy Kolejowej w Sieradzu. Jak przekazała nam asp. Sztab. Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, służby wezwali sąsiedzi, którzy od dłuższego czasu nie widzieli 57-latka i 61-latka.

Kiedy strażacy otworzyli drzwi, znaleźli ciała mężczyzn.

- Prawdopodobną przyczyną zgonu była zaczadzenie - powiedziała Kulawicka.

Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu Źródło: KP PSP w Sieradzu

Okoliczności zdarzenia

Na miejscu działała policja i straż pożarna. W mieszkaniu wykryto tlenek węgla.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja pod nadzorem prokuratury.

Tlenek węgla - co trzeba wiedzieć Źródło: PAP

