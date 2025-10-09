Ciała dwóch mężczyzn w mieszkaniu

Do tragedii doszło w czwartek w jednym z mieszkań przy ulicy Kolejowej w Sieradzu. Jak przekazała nam asp. Sztab. Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu, służby wezwali sąsiedzi, którzy od dłuższego czasu nie widzieli 57-latka i 61-latka.
Kiedy strażacy otworzyli drzwi, znaleźli ciała mężczyzn.
- Prawdopodobną przyczyną zgonu była zaczadzenie - powiedziała Kulawicka.
Okoliczności zdarzenia
Na miejscu działała policja i straż pożarna. W mieszkaniu wykryto tlenek węgla.
Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia teraz policja pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: MAK/gp
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Sieradzu