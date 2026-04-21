Ruszyła budowa kolejnego tunelu pod Łodzią
Na trasie budowanego tunelu KDP rozpoczęła się budowa jednej z komór szlakowych, które będą służyć jako wyjścia ewakuacyjne. Zgodnie z planami na całej długości tunelu, który pod miastem będzie liczyć około 5 kilometrów, powstanie pięć komór szlakowych.
Teraz rozpoczęto budowę tej znajdującej się przy Atlas Arenie. Od poniedziałku w rejonie budowy wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Niemożliwy jest zjazd w kierunku Retkini z Alei Unii w ulicę Bandurskiego. Rozpoczęto tam budowę bypassu, który ma umożliwić dojazd w kierunku Retkini.
W przeciwnym kierunku - z Retkini w kierunku centrum bez zmian można poruszać się trasą W-Z. Tramwaje kursują normalnie.
- Każda duża inwestycja wiąże się z pewnymi utrudnieniami i uciążliwościami dla mieszkańców, tak jest i w tym przypadku, ale robimy wszystko, żeby to zminimalizować - podkreśla Dagmara Zalewska, rzecznik prasowy budowy tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi.
Jak mówi, inwestor jest w stałym kontakcie z mieszkańcami i służbami, a zmiany w organizacji ruchu konsultują z miastem. - Staramy się wszystkie te prace w taki sposób rozplanować, aby były jak najmniej uciążliwe, ale oczywiście z pewnymi uciążliwościami musi się taka duża inwestycja wiązać. Liczymy na współpracę mieszkańców, wyrozumiałość - mówi.
To drugi tunel powstający w Łodzi. Budowa tunelu, który ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z dworcem Łódź Kaliska, została wstrzymana w zeszłym roku. Wkrótce poznamy nowego wykonawcę prac.
To dwie oddzielne inwestycje, które będą się łączyły na dworcu Łódź Fabryczna.
Kumulacja remontów
Jak zwraca uwagę reporter TVN24 Piotr Borowski, to kolejny remont w mieście, który powoduje utrudnienia w ruchu.
Budowa tunelu KDP pod Łodzią to pierwszy element budowy tzw. igreka - linii kolejowej dużych prędkości łączącej Warszawę przez lotnisko CPK i Łódź z Wrocławiem i Poznaniem. Tunel ma być oddany do użytku w 2029 r. Trzy lata później ma być gotowy odcinek KDP między Warszawą i Łodzią, a w 2035 r. linia zostanie wydłużona do Poznania i Wrocławia.
Pociągi będą kursować po KDP z prędkością do 350 km/h, a tunelem w Łodzi pojadą z prędkością 160 km/h. Sama budowa tunelu w Łodzi pochłonie ponad 2 mld zł brutto.
