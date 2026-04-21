Ruszyła budowa kolejnego tunelu pod Łodzią

Na trasie budowanego tunelu KDP rozpoczęła się budowa jednej z komór szlakowych, które będą służyć jako wyjścia ewakuacyjne. Zgodnie z planami na całej długości tunelu, który pod miastem będzie liczyć około 5 kilometrów, powstanie pięć komór szlakowych.

Teraz rozpoczęto budowę tej znajdującej się przy Atlas Arenie. Od poniedziałku w rejonie budowy wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. Niemożliwy jest zjazd w kierunku Retkini z Alei Unii w ulicę Bandurskiego. Rozpoczęto tam budowę bypassu, który ma umożliwić dojazd w kierunku Retkini.

W przeciwnym kierunku - z Retkini w kierunku centrum bez zmian można poruszać się trasą W-Z. Tramwaje kursują normalnie.

- Każda duża inwestycja wiąże się z pewnymi utrudnieniami i uciążliwościami dla mieszkańców, tak jest i w tym przypadku, ale robimy wszystko, żeby to zminimalizować - podkreśla Dagmara Zalewska, rzecznik prasowy budowy tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi.

Jak mówi, inwestor jest w stałym kontakcie z mieszkańcami i służbami, a zmiany w organizacji ruchu konsultują z miastem. - Staramy się wszystkie te prace w taki sposób rozplanować, aby były jak najmniej uciążliwe, ale oczywiście z pewnymi uciążliwościami musi się taka duża inwestycja wiązać. Liczymy na współpracę mieszkańców, wyrozumiałość - mówi.

To drugi tunel powstający w Łodzi. Budowa tunelu, który ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna z dworcem Łódź Kaliska, została wstrzymana w zeszłym roku. Wkrótce poznamy nowego wykonawcę prac.

To dwie oddzielne inwestycje, które będą się łączyły na dworcu Łódź Fabryczna.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Chcą dalej drążyć tunel. Cztery kamienice mogą zniknąć

Jak zwraca uwagę reporter TVN24 Piotr Borowski, to kolejny remont w mieście, który powoduje utrudnienia w ruchu.

Budowa tunelu KDP pod Łodzią to pierwszy element budowy tzw. igreka - linii kolejowej dużych prędkości łączącej Warszawę przez lotnisko CPK i Łódź z Wrocławiem i Poznaniem. Tunel ma być oddany do użytku w 2029 r. Trzy lata później ma być gotowy odcinek KDP między Warszawą i Łodzią, a w 2035 r. linia zostanie wydłużona do Poznania i Wrocławia.

Pociągi będą kursować po KDP z prędkością do 350 km/h, a tunelem w Łodzi pojadą z prędkością 160 km/h. Sama budowa tunelu w Łodzi pochłonie ponad 2 mld zł brutto.

