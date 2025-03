O krok od tragedii. Wjechała pod prąd na drodze ekspresowej. Nagranie

O krok od tragedii na drodze ekspresowej S8 Źródło: KPP w Rawie Mazowieckiej

O krok od tragedii na drodze ekspresowej S8 koło Rawy Mazowieckiej. Kierująca volkswagenem podczas włączania się do ruchu skręciła pod prąd wprost na nadjeżdżający samochód osobowy. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, 69-latka została ukarana wysokim mandatem.

Do zdarzenia doszło 17 marca. Po godzinie 10 policjanci ruchu drogowego z rawskiej policji otrzymali informację o zdarzeniu na drodze ekspresowej S8. Po dojeździe na miejsce okazało się, że niewiele brakowało, żeby doszło do tragedii.

Skręciła pod prąd na drodze ekspresowej

Jak informuje aspirant Agata Krawczyk z KPP w Rawie Mazowieckiej, 69-letnia mieszkanka powiatu rawskiego kierująca volkswagenem włączając się do ruchu na drodze ekspresowej, wykonała manewr skrętu w lewo, uderzając w prawidłowo jadącą skodę. 51-latkowi kierującemu skodą udało się w ostatniej chwili zmienić pas, dzięki czemu doszło tylko do niewielkich uszkodzeń w obu pojazdach. Oboje kierujący byli trzeźwi. - Kobieta nie potrafiła logicznie wytłumaczyć, dlaczego wykonała taki manewr. Gdyby nie doszło do zderzenia, jechałaby drogą ekspresową pod prąd, stwarzając dla siebie i innych uczestników niebezpieczeństwo. Za spowodowanie zdarzenia drogowego otrzymała trzy tysiące złotych mandatu oraz 15 punktów karnych - przekazuje policjantka.

Funkcjonariusze dodatkowo zatrzymali dowód rejestracyjny samochodu, którym kierowała kobieta.