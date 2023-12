Brutalne zabójstwo kobiety. Po 23 latach zatrzymano jej córkę

Na podłodze leżała kobieta, obok tlące się szmaty i fragmenty pościeli

Z najnowszych ustaleń śledczych wynika, że podejrzana mieszkała około 100 metrów od swojej matki. 19 grudnia w ciągu dnia miała przyjść do kobiety, brutalnie pobić i zostawić w mieszkaniu. 55-latka miała wrócić wieczorem i podpalić mieszkanie. - 20 grudnia około godziny 7 druga z córek pokrzywdzonej, która mieszkała w lokalu położonym w tym samym budynku, zadzwoniła pod numer alarmowy i zgłosiła, że jej matka jest nieprzytomna, wymaga pomocy medycznej, bo prawdopodobnie uległa "zaczadzeniu". Wcześniej jej mąż zauważył, że mieszkanie matki jest silnie zadymione. Po wejściu do jego wnętrza okazało się, że leżąca na podłodze kobieta nie daje oznak życia, a nieopodal leżą tlące się szmaty i fragmenty pościeli - opisuje rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania. - Przeprowadzone na miejscu oględziny i wyniki sekcji wykazały, że ofiara zginęła na skutek rozległych urazów czaszkowo-mózgowych. Obrażenia powstałe na krótko przed śmiercią stwierdzono też w obrębie twarzy, tułowia i na ręce. Pozyskane później opinie biegłego z zakresu pożarnictwa nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że w mieszkaniu ofiary - w którym ją odnaleziono - doszło do podpalenia - dodaje prokurator.