Czołowe zderzenie dwóch samochodów. Nie żyje 85-latek

Tragiczny wypadek pod Brzezinami Źródło: KP PSP w Brzezinach

Do zdarzenia doszło około godziny 10.10 w miejscowości Popień-Parcela pod Brzezinami. Służby otrzymały informację o zderzeniu dwóch samochodów. - Po dojeździe na miejsce okazało się, że doszło do zderzenia busa i samochodu osobowego. Jedna osoba była zakleszczona w pojeździe, strażacy wykonali do niej dostęp i ją ewakuowali - poinformował brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi.

Nie żyje 85-letni pasażer

Aspirant sztabowy Mariusz Chmiel z policji w Brzezinach przekazał, że doszło do zderzenia Volkswagena Transportera i osobowego Suzuki. - Kierującym Volkswagenem Transporterem był 49-letni mieszkaniec powiatu Brzezińskiego, który wiózł 58-letniego pasażera, drugim pojazdem kierowała 73-letnia mieszkanka powiatu brzezińskiego, która wiozła pasażera, 85-letniego mężczyznę. W wyniku tego zdarzenia, mimo reanimacji zmarł pasażer, natomiast kierująca Suzuki i pasażer z Volkswagena zostali zabrani z obrażeniami do szpitala - poinformował policjant.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

