Podszedł do byłej partnerki i dźgnął ją nożem. Odpowie za usiłowanie zabójstwa

Po niemal roku od brutalnej napaści na terenie szpitala w Zgierzu, prokuratura zakończyła śledztwo i skierowała akt oskarżenia do sądu. 42-latkowi, który dźgnął nożem swoją byłą partnerką, śledczy zarzucają usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna ma też odpowiedzieć za zaatakowanie świadków zdarzenia.

Po niemal roku od tego zdarzenia, 4 lutego do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko 42-latkowi. - Mężczyzna jest podejrzewany o usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie obrażeń u dwóch osób przed szpitalem w Zgierzu. Wszystkich czynów sprawca dopuścił się w ramach recydywy wielokrotnej - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jak tłumaczy rzecznik, odnośnie pierwszego z zarzutów ustalono, że w trakcie ataku oskarżony wbił w klatkę piersiową oskarżonej nóż o długości 21 centymetrów. Co do drugiego zarzutu ustalono, że mężczyzna próbował opryskać gazem interweniujące osoby.

- Podczas tego zdarzenia oskarżony był pod silnym wpływem narkotyków oraz alkoholu. Jeśli chodzi o motywację oskarżonego, to miała to być niechęć pokrzywdzonej do wznowienia związku - dodał prokurator.