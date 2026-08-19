"Do czego może doprowadzić zatrzymanie na jezdni". Zderzenie ciężarówek na nagraniu
Do wypadku doszło w środę około godziny 12 na 352. kilometrze autostrady A1. Na wysokości miejscowości Kargał-Las (Łódzkie) zderzyły się dwie ciężarówki.
- 36-letni kierujący Scanią zjechał na prawy pas, uderzając w stojący pojazd ciężarowy marki Mercedes. 36-latek został przetransportowany do szpitala - przekazał nam oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim młodszy aspirant Edyta Daroch.
Nagranie ku przestrodze
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała nagranie, na którym widać moment zderzenia ciężarówek.
Po wypadku kierowcy jadący w stronę Gdańska musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami. Jezdnia została zablokowana, a służby prowadziły działania na miejscu zdarzenia.
Oto do czego może doprowadzić zatrzymanie na jezdni i brak koncentracji za kierownicą... To zderzenie na autostradzie A1, do którego doszło 19 sierpnia tuż przed godz. 12, wyglądało dramatycznie. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
Według danych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, w 2025 roku na autostradzie A1 doszło do 85 wypadków. Zginęło w nich dziewięć osób, a 136 zostało rannych.