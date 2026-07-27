Rowerem po autostradzie A1. "Nieznajomość topografii"

Do zdarzenia doszło na autostradzie A1 koło Łodzi Źródło wideo: GDDKiA Źródło zdj. gł.: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

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Do tego niecodziennego zdarzenia doszło 23 lipca po godzinie 21. Do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim dzwonili kierowcy jadący autostradą A1, informując, że jedzie nią rowerzysta.

"Nieznajomość topografii"

Na miejsce od razu pojechał policyjny patrol, który potwierdził napływające od kierowców zgłoszenia. - Funkcjonariusze odnaleźli rowerzystę i ustalili, że jest nim 39-letni obywatel Kolumbii. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że od niedawna przebywa w Polsce i z uwagi na nieznajomość topografii oraz lokalnej infrastruktury drogowej omyłkowo wjechał na autostradę. Mężczyzna wraz z rowerem został przetransportowany przez funkcjonariuszy do wskazanego miejsca zamieszkania - informuje mł. asp. Edyta Daroch z KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

39-letni obywatel Kolumbii jechał autostradą A1 Źródło zdjęcia: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

I przypomina: - Rowerzysta nie może poruszać się po autostradzie. Wjazd jednośladem na tego rodzaju drogę stwarza ogromne zagrożenie zarówno dla samego rowerzysty, jak i dla kierujących pojazdami poruszającymi się z dużymi prędkościami. Planując trasę, szczególnie w nieznanym terenie, warto wcześniej upewnić się, czy wybrana droga jest dostępna dla rowerów. Korzystając z nawigacji, należy również zwrócić uwagę na właściwy tryb wyznaczania trasy.