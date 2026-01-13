Zbierała pieniądze na studniówkę, nie trafiły do właściciela lokalu

Piotrków Trybunalski Źródło: Google Earth

O sprawie jako pierwszy poinformował portal piotrkowski24.pl, do którego maila w sprawie napisali poszkodowani rodzice, którzy, by studniówka się odbyła, musieli ponownie dokonać wpłat. A te nie były małe - 350 złotych za każdego uczestnika imprezy.

O podejrzeniu popełnienia przestępstwa już pod koniec roku została powiadomiona policja. - Zawiadomienie dotyczące przywłaszczenia pieniędzy w kwocie 13 420 złotych zostało złożone 29 grudnia przez jednego z rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim - mówi młodsza aspirant Edyta Daroch, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

"Na razie nie było próby jej zatrzymania"

Jak informuje, postępowanie w tej sprawie jest w toku, obecnie przesłuchiwani są świadkowie. Po zakończeniu przesłuchań policjanci planują przeprowadzić czynności z kobietą, która miała przywłaszczyć pieniądze.

- Na razie nie było próby jej zatrzymania. Najpierw musimy zebrać całość materiału dowodowego - wyjaśniła Daroch.

Studniówka odbyła się w ostatnią sobotę.

