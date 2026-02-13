Śledztwo w sprawie śmierci pasażerki pociągu. Ciało znaleziono na torach

Do zdarzenia doszło w Pabianicach Źródło: Google Earth

Zwłoki zostały znalezione w sobotę rano na dworcu PKP w Pabianicach. Policja dostała zgłoszenie około godziny 8.20.

Ciało 70-latki znajdowało się pod składem pociągu PKP Intercity relacji Wrocław-Białystok. "W trakcie oględzin ustalono, że u 70-letniej kobiety doszło do częściowej amputacji lewej nogi, a obrażenia te mogły nastąpić za jej życia" – przekazała Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Dalszy bieg pociągu został wstrzymany, a trzy dni później Prokuratura Rejonowa w Pabianicach wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Nie wykluczono bowiem udziału osób trzecich w śmierci 70-latki.

Na następnej stacji pracownicy sprawdzali pociąg

Sekcja zwłok kobiety została zaplanowana na piątek, jednak już w czwartek prokuratura przekazała wstępne ustalenia w tej sprawie.

"Ze zgromadzonego obecnie materiału dowodowego wynika, że zmarła miała jechać pociągiem relacji Zakopane - Świnoujście, który przejeżdżał przez stację po godzinie 2:00. W pojeździe tym odnaleziono bagaż pokrzywdzonej" - czytamy w komunikacie.

Śledczy ustalają, w jaki sposób kobieta znalazła się na torach. Zabezpieczają między innymi nagrania z monitoringu. "Trwa także ustalanie, czy obsługa pociągu otrzymała informację o zdarzeniu z udziałem pasażera, jak również jakie podjęto w związku z tym środki. Z relacji świadków wynika, że na kolejnej stacji - Łódź-Kaliska - pociąg był sprawdzany przez pracowników kolei pod kątem zaistnienia wypadku" - podaje prokuratura.

