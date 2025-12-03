Logo strona główna
Łódź

Rajd ulicami zakończony na drzewie. Za kierownicą kompletnie pijany 16-latek

Do zdarzenia doszło w Pabianicach
Rajd ulicami Pabianic. Za kierownicą pijany 16-latek
Źródło: KPP w Pabianicach
Ponad dwa promile alkoholu w organizmie miał 16-latek, który jeździł ulicami Pabianic (Łódzkie) w towarzystwie czworga nastoletnich znajomych. Nie zatrzymał się do kontroli, a swoją ucieczkę przed policją zakończył na drzewie. O losie nastolatków zdecyduje sąd rodzinny.

Do zdarzenia doszło 30 listopada o godzinie 2.20 w Pabianicach. Policjanci zauważyli na ulicy Zamkowej chevroleta, którego kierujący wykonywał niebezpieczne manewry przypominające drift. Pojazd nie miał włączonych świateł. Funkcjonariusze uruchomili sygnały świetle i dźwiękowe, wydając kierującemu polecenie do zatrzymania się.

Za kierownicą pijany 16-latek

Jak informuje podkomisarz Agnieszka Jachimek z policji w Pabianicach, kierowca zignorował polecenia do zatrzymania się i jechał dalej w kierunku ulicy Warszawskiej.

- Policjanci ruszyli za nim w pościg. W pewnym momencie uciekinier stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. W aucie znajdowało się łącznie pięć osób. Za kierownicą siedział 16-latek. Został zbadany alkomatem. Okazało się, że miał w organizmie 2,3 promila alkoholu. Obok niego znajdował się 17-latek, który również był nietrzeźwy. Z tyłu pojazdu były trzy małoletnie dziewczynki w wieku 14, 15 i 17 lat - relacjonuje policjantka.

Pijany nastolatek uderzył autem w drzewo
Pijany nastolatek uderzył autem w drzewo
Źródło: KPP w Pabianicach
Nastolatek wiózł czworo znajomych
Nastolatek wiózł czworo znajomych
Źródło: KPP w Pabianicach

Dodaje, że podczas kontroli wyszło na jaw, że chevrolet uderzył wcześniej w znak drogowy. - Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przekazani pod opiekę pełnoletnich opiekunów, a pojazd zabezpieczono na policyjnym parkingu - podsumowuje Jachimek. Sprawą nastolatków zajmie się teraz sąd rodzinny.

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Pabianicach

Pabianice
