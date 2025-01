Poważny wypadek. Siła uderzenia była tak duża, że pacjentka wypadła z samochodu 

Samochód osobowy zderzył się z pojazdem transportu medycznego przewożącym sześciu pacjentów do szpitala na dializy. Wszyscy trafili do szpitali, w tym jedna ciężko ranna. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Tkackiej w Pabianicach (woj. łódzkie). Na miejscu cały czas pracują służby.

Do zdarzenia doszło w południe na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Tkackiej w Pabianicach. Jak informuje podkomisarz Agnieszka Jachimek, ze zgłoszenia, które wpłynęło do policji, wynikało, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów - osobowego i busa, a jedna osoba miała wypaść z auta.

Są ranni, w tym jedna ciężko

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 32-letnia mieszkanka Bełchatowa, kierująca pojazdem Opel Astra nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pojazdowi Opel Vivaro. Jego kierujący, 23-latek z Pabianic przewoził sześciu pasażerów, były to osoby przewożone transportem medycznym do Pabianickiego Centrum Medycznego na dializy. Wszyscy pasażerowie pojechali do szpitali, jeden z nich - kobieta w stanie ciężkim - trafiła do placówki w Łodzi - informuje podkomisarz Agnieszka Jachimek.

Poważny wypadek w Pabianicach KPP w Pabianicach

Jak podają lokalne media, siła uderzenia była tak duża, że siedząca w pojeździe transportu medycznego pasażerka wypadła przez okno.

Kierujący oboma pojazdami byli trzeźwi i posiadali prawo jazdy. Na miejscu wypadku cały czas trwają utrudnienia.

Autorka/Autor:pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl