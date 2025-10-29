Logo strona główna
Łódź

Podpalił 20-latka, ten zmarł kilka dni później. Zapadł wyrok

19-latek został tymczasowo aresztowany
Do zdarzenia doszło w powiecie opoczyńskim (woj. łódzkie)
Źródło: TVN24
Na 18 lat pozbawienia wolności skazał sąd w Piotrkowie Trybunalskim Jakuba B., który w lipcu 2024 roku w Opocznie oblał łatwopalną substancją i podpalił mężczyznę. 20-letnia ofiara zmarła w szpitalu kilka dni później. Sprawca był oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wyrok jest nieprawomocny.
Kluczowe fakty:
  • Do zdarzenia doszło w połowie lipca 2024 roku w Opocznie. 20-letni mężczyzna został oblany łatwopalną cieczą i podpalony.
  • Kilka dni później policjanci zatrzymali 13-, 14- i 19-latka. Starszy z nich usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jak informują śledczy, ofiara i zatrzymani znali się tylko z widzenia.
  • Podpalony mężczyzna zmarł dwa tygodnie później w warszawskim szpitalu. Prokuratura zmieniła sprawcy zarzuty na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.
  • Teraz sąd w Piotrkowie Trybunalskim skazał Jakuba B. na 18 lat pozbawienia wolności.

Informacje o wyroku skazującym Jakuba B., który 12 lipca 2024 roku w Opocznie oblał łatwopalną cieczą i podpalił młodego mężczyznę, przekazała zastępca Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim prokurator Marta Bugajska-Sójka.

- Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wydał wyrok w sprawie J. B., wobec którego Prokuratura Rejonowa w Opocznie skierowała akt oskarżenia zarzucając mu dokonanie w dniu 12 lipca 2024 roku w Opocznie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem mężczyzny poprzez oblanie go łatwopalną cieczą i podpalenie, w wyniku czego pokrzywdzony zmarł. Sąd uznał, iż oskarżony dopuścił się zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i wymierzył mu karę 18 lat pozbawienia wolności. Nadto sąd zasądził na rzecz pokrzywdzonych środki kompensacyjne w postaci zadośćuczynienia za doznaną krzywdę - przekazała prokurator Bugajska-Sójka.

19-latek został tymczasowo aresztowany
19-latek został tymczasowo aresztowany
Źródło: KPP w Opocznie

Podpalenie mężczyzny w Opocznie

Policjanci z Opoczna, którzy zajmowali się sprawą podpalenia młodego mężczyzny, zatrzymali potencjalnych sprawców po kilku dniach.

- Niedaleko był monitoring, ale nie obejmował on miejsca zdarzenia. Ustaliliśmy świadków - nawet takich piszących komentarze w internecie. Zabezpieczyliśmy też zapisy między innymi z kamer sklepowych. Funkcjonariusze dotarli do dwóch osób nieletnich w wieku 13 i 14 lat - informowała w połowie lipca 2024 roku podkomisarz Barbara Stępień, ówczesna rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

Dzień później policjanci zatrzymali kolejną osobę - 19-latka. - Ci ludzie spotkali się ze sobą przypadkiem, wcześniej znali się z widzenia. Spożywali razem alkohol, doszło do sprzeczki i 19-latek się zdenerwował na zachowanie pokrzywdzonego - najpierw doszło do pobicia go, a potem oblania łatwopalną cieczą i podpalenia - informowała podkomisarz Barbara Stępień. 

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Opocznie

