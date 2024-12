Policjanci z Pajęczna (woj. łódzkie) zatrzymali 42-latka, podejrzanego o napad na placówkę bankową w Nowej Brzeźnicy. Sprawca sterroryzował bronią jej pracowników i ukradł 50 tysięcy złotych. Decyzją sądu mężczyzna, który wcześniej był już wielokrotnie karany, trafił do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Napadł na placówkę bankową. Został zatrzymany

O zatrzymaniu poszukiwanego mężczyzny poinformowała asp. Wioletta Mielczarek z policji w Pajęcznie. Jak przypomniała, sprawca wszedł do placówki bankowej, grożąc bronią, sterroryzował pracowników i zażądał wydania pieniędzy. Zastraszona obsługa wydała napastnikowi z kasy banku 50 tysięcy złotych. Mężczyzna uciekł z gotówką. - W poniedziałek przed godziną 6 pajęczańscy kryminalni we współpracy z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, zatrzymali na terenie powiatu piotrkowskiego 42-letniego mężczyznę. W miejscu pobytu podejrzanego odnaleziono broń, którą wykorzystał do napadu. Została ona wysłana do badań balistycznych. Podczas przeszukania pomieszczeń, policjanci odzyskali również część skradzionej gotówki - przekazała policjantka.