Łódź

"Łomiarz" niedługo skończy odbywać karę. Wiadomo, co dalej

"Łomiarz" skazany na 7 lat
Minister Waldemar Żurek o decyzji sądu w sprawie "Łomiarza"
Źródło: TVN24
Sąd w Łowiczu (Łódzkie) zdecydował, że Henryk R. pseudonim Łomiarz po tym, jak opuści zakład karny, będzie miał założoną na nodze opaskę elektroniczną, która pozwoli kontrolować, gdzie mężczyzna się znajduje. "Łomiarz" odsiaduje karę za brutalną napaść na kobietę. To nie jest jego pierwszy pobyt w więzieniu, w sumie zaatakował kilkadziesiąt kobiet.

Sąd w Łowiczu zdecydował, że Henryk R. pseudonim Łomiarz po tym, jak opuści więzienie, będzie miał założoną na nodze opaskę elektroniczną, która pozwoli służbie więziennej kontrolować, gdzie mężczyzna się znajduje.

O decyzji sądu poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który był pytany w piątek o sprawę "Łomiarza". - Mamy już decyzję, osoba o pseudonimie Łomiarz zostanie przebadana, jest skierowany już przez sąd na odpowiednią terapię, będzie nadzorowany, ale dostanie także obrączkę (opaskę elektroniczną - red.). (...) ta obrączka wskazuje nam co do metra przebywanie danej osoby. (...) ten potencjalny przestępca musi mieć świadomość, że będziemy monitorować go non stop, 24 godziny na dobę, każdego dnia - mówił Żurek.

"Łomiarz" kończy karę i chce wrócić do domu. Co zrobią służby?
"Łomiarz" kończy karę i chce wrócić do domu. Co zrobią służby?

Klaudia Ziółkowska

Minister podkreślił, że "Łomiarz" nie kwalifikuje się do umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. - Będziemy robić wszystko, żeby ta osoba nie stanowiła zagrożenia - podkreślił minister.

Wniosek w tej sprawie złożył do sądu dyrektor więzienia, w którym swoją karę odsiaduje "Łomiarz". Wniosek dotyczył orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu oraz terapii z zakresu przeciwdziałania zachowaniom agresywnym i przemocowym wobec skazanego Henryka R.

"Łomiarz" nie przyznawał się do winy
"Łomiarz" nie przyznawał się do winy
Źródło: SLAWOMIR KAMINSKI / Agencja Wyborcza.pl

"Łomiarz" zaatakował kilkadziesiąt kobiet

Henryk R. pseudonim Łomiarz był oskarżony o zaatakowanie 29 kobiet na warszawskim Śródmieściu. Pierwszy atak miał miejsce 23 marca 1992 - zaatakowana kobieta trafiła do szpitala z ranami głowy. Mężczyzna napadał z zaskoczenia, zwykle późnym popołudniem. Pseudonim Łomiarz został mu nadany, bo uderzał kobiety prawdopodobnie metalową rurką lub składaną sprężynką. Kradł tylko torebki. Wówczas stworzono grupę operacyjną w policji do poszukiwań "Łomiarza", która działała przez 18 miesięcy. Nadano jej kryptonim Amnezja - bo większość rannych kobiet nie pamiętała nic lub niewiele.

Klaudia Ziółkowska z tvn24.pl o sprawie "Łomiarza"
Źródło: TVN24

Mężczyzna został zatrzymany 6 września 1993 roku, sąd skazał go na 25 lat więzienia. Karę odbył, ale za każdym razem, gdy wychodził na przepustkę, atakował kobiety. Później wielokrotnie wracał za kratki. Policjantom w 2009 roku powiedział: - Nienawidzę kobiet, to silniejsze ode mnie. Jak widzę kobietę, to myślę: jest do eliminacji.

Obecną karę odsiaduje od 2016 roku. Mężczyzna ma opuścić mury więzienia 28 kwietnia 2026 roku.

 
"Łomiarz" w 2011 roku
Źródło: KSP
"Łomiarz" dostał 7 lat za napad
"Łomiarz" dostał 7 lat za napad

WARSZAWA

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

ŁowiczŁódzkiewojewództwo łódzkieWarszawaWymiar sprawiedliwości"Łomiarz"Wyroki sądowe w PolsceSłużba Więzienna
