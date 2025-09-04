Wywlókł za włosy na klatkę schodową i zostawił. Kiedy już nie żyła, kopnął

Zwłoki 44-latki odnaleziono na klatce schodowej jednej z kamienic Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zwłoki kobiety leżały na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Skorupki, w centrum Łodzi. Zostały odnalezione we wtorek (2 sierpnia) rano. Wiadomo, że kobieta nie była mieszkanką budynku.

Ciało zmarłej zostało poddane sądowo-lekarskiej sekcji zwłok. W sprawie został zatrzymany 48-letni mężczyzna - znajomy kobiety. Wcześniej mieli pić razem alkohol.

Zarzuty za zachowanie przed śmiercią i to, co zrobił później

Prokuratura zabezpieczyła nagrania z monitoringu z klatki schodowej, na których widać, co dokładnie wydarzyło się w murach łódzkiej kamienicy. - Na nagraniach ujawniono, że 1 września 48-latek, wychodząc z jednego z mieszkań, wywleka kobietę, ciągnąc ją za włosy, a następnie kładzie w ten sposób, że tułów i głowa znajdowały się na schodach. Mężczyzna wrócił do mieszkania, z którego wyszedł. Następnego dnia rano, przechodząc obok leżących zwłok, kopnął je i poszedł dalej - opisał Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. I dodał: - Biegli wykonujący sekcję zwłok nie ujawnili na ciele obrażeń, które wskazywałyby na udział innych osób w zgonie kobiety.

Jak ustalili śledczy, kobieta "z całą pewnością w chwili wyciągnięcia jej z mieszkania i pozostawienia na schodach żyła". - W związku z tym 48-letni mężczyzna usłyszał dwa zarzuty - nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie poprzez pozostawienie kobiety, gdy żyła, na schodach klatki schodowej kamienicy oraz znieważenia zwłok poprzez kopnięcie ciała, gdy pokrzywdzona już zmarła - poinformował prokurator.

Wielokrotnie karany

48-latek był już wielokrotnie karany, między innymi za zabójstwo, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, znieważenie funkcjonariuszy policji i naruszenie ich nietykalności cielesnej, a także za kradzież z włamaniem. - W sumie odbył już karę 14 lat pozbawienia wolności. Przestępstwa nieudzielenia pomocy w niebezpieczeństwie dopuścił się w warunkach recydywy, w związku z tym prokuratura zdecydowała o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowa aresztowanie - przekazał Jasiak.

OGLĄDAJ: TVN24 HD