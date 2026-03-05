Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Zderzenie autobusu miejskiego i dwóch samochodów, są ranni

Do zdarzenia doszło w Łodzi
Łódź
Źródło: Google Maps
Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku w Łodzi. Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa. Doszło do zderzenia z innym pojazdem osobowym i autobusem miejskim.

Do zdarzenia doszło w czwartek, po godzinie 5.30, na skrzyżowaniu ulic Kurczaki i Sternfelda. Służby otrzymały informację o zderzeniu trzech pojazdów.

Profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia ze zdarzenia. Widać na nich rozbite samochody i stojący na środku skrzyżowaniu autobus miejski, a także wozy straży pożarnej.

Do zdarzenia doszło w Łodzi
Do zdarzenia doszło w Łodzi
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie
Dwie osoby zostały ranne
Dwie osoby zostały ranne
Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

 Dwie osoby poszkodowane 

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący Audi jadący ulicą Sternfelda nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z Oplem, który następnie uderzył w autobus - poinformował w rozmowie z tvn24.pl młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Dodał, że w zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby - Kierująca oraz pasażerka Opla. Obie kobiety trafiły do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Udostępnij:
Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkiruch drogowyKomunikacja MiejskaPolicja
Czytaj także:
Robert Telus
Nieznana taśma Telusa. "Polski rolnik na Zielonym Ładzie zyska"
Patryk Michalski
Struś Zenek
Oprawca Zenka usłyszał wysoki wyrok, zabójca Nero jeszcze wyższy. To nadal nie górna granica
Marta Korejwo-Danowska
Upał w Panamie
Wysoki indeks UV i odczuwalne 42 stopnie. Spiekota w Panamie
METEO
21-latek z Albanii próbował przedostać się do Irlandii na fałszywych dokumentach
Przeszedł odprawę przed lotem do Serbii, próbował polecieć do Irlandii
Kraków
imageTitle
W poszukiwaniu ikonicznej koszulki Madonny. Apelują po 36 latach
EUROSPORT
Rządowy samolot leci na Bliski Wschód
Pierwsze dwa samoloty wyruszyły po Polaków. "Wiemy, że nie ostatnie"
Czyje to groby, a czyje ciała. Kłamstwa po ataku na szkołę w Iranie
Czyje to groby, a czyje ciała. Kłamstwa po ataku na szkołę w Iranie
Zuzanna Karczewska
TANKOWIEC MAPA
Amerykański tankowiec zaatakowany w Zatoce Perskiej
RELACJA
Mateusz Morawiecki
PiS ogłosi kandydata. "Mateusz próbował się dowiedzieć, kto to jest"
Patryk Michalski
zolnierz
Szarpanina na Kapitolu. Protest przerodził się w bójkę z policją
Świat
Płomienie w rafinerii Fudżajra w ZEA
"Ceny surowca mogą gwałtownie wzrosnąć"
BIZNES
imageTitle
Polska bez złota 12 lat. Doczeka się za sprawą Tomasiaka?
EUROSPORT
Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
Atak w centrum miasta, ciosy metalowym prętem w głowę
Łódź
imageTitle
Georg Koch nie żyje. Były bramkarz Bundesligi miał 54 lata
EUROSPORT
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Radni dwóch dzielnic byli jednogłośni
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Wiemy, jak rząd reaguje na "polski SAFE zero procent"
Patryk Michalski
imageTitle
Derby Kraju Basków rozstrzygnięte. Znamy finalistę Pucharu Króla
EUROSPORT
47 min
Glapiński i Nawrocki
"Mglista wizja" czy realny plan? Myrcha o "polskim SAFE": od czterech lat budżet nie zobaczył ani złotówki
News Michalskiego
Uzbrojeni mężczyźni widoczni na pogrzebie bojowników irackiej szyickiej organizacji terrorystycznej Kata'ib Hezbollah, którzy zginęli w nalotach w Bagdadzie w Iraku, 2 marca 2026 r.
Służby "wychwyciły wypowiedź na temat Polski"
Manifestacja poparcia ataku na Iran, USA
Widzą w Trumpie nowego Mesjasza. Popierają wojnę z Iranem
Tomasz P. Terlikowski
Zderzenie na S7 pod Piasecznem (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił ośmiolatkę, dziewczynka trafiła do szpitala
Szczecin
imageTitle
Goni słynny rekord Lewandowskiego. Zdradził, jak chce go przebić
EUROSPORT
Ktoś przywiązał psa i porzucił w lesie
Od trzech dni był przywiązany do drzewa
Rzeszów
W wyniku wypadku zmarł 77-letni mężczyzna
Zderzenie na skrzyżowaniu, jeden z kierowców nie żyje
Lublin
Tragiczny wypadek na DK 7 w Chyżnem
Uderzyła w ciężarówkę, 28-latka zginęła na miejscu
Kraków
imageTitle
Grad goli po przerwie w półfinale Pucharu Włoch. Cały mecz Zalewskiego
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki "ma dużą presję wojska". SAFE zero procent ma "stworzyć pretekst"
Tragedia na Saskiej Kępie. Nie żyje niemowlę (zdjęcie ilustracyjne)
Zaniepokoiło ich to, że nie odbiera posiłków. 76-latka potrzebowała pilnej pomocy
Wrocław
Centrum Teheranu. Billboard upamiętniający zabitego Alego Chameneiego
Iran "przekazał wiadomość" do Waszyngtonu. "Zwykłe bzdury"
Świat
imageTitle
Alarm przed barażami. Czołowy piłkarz kadry kontuzjowany
EUROSPORT
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica