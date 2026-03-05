Zderzenie autobusu miejskiego i dwóch samochodów, są ranni

Łódź Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w czwartek, po godzinie 5.30, na skrzyżowaniu ulic Kurczaki i Sternfelda. Służby otrzymały informację o zderzeniu trzech pojazdów.

Profil LDZ Zmotoryzowani Łodzianie opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia ze zdarzenia. Widać na nich rozbite samochody i stojący na środku skrzyżowaniu autobus miejski, a także wozy straży pożarnej.

Do zdarzenia doszło w Łodzi

Dwie osoby zostały ranne

Dwie osoby poszkodowane

- Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że kierujący Audi jadący ulicą Sternfelda nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z Oplem, który następnie uderzył w autobus - poinformował w rozmowie z tvn24.pl młodszy aspirant Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Dodał, że w zdarzeniu poszkodowane zostały dwie osoby - Kierująca oraz pasażerka Opla. Obie kobiety trafiły do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja.