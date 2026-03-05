Agenci CBA przeszukują kilkanaście miejsc we Wrocławiu, w tym Urząd Miejski

Wrocław Źródło: Google Earth

O przeszukaniach Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, poinformował w czwartek na platformie X.

"Dzisiaj od rana na polecenie katowickiego wydziału zamiejscowego PK (Prokuratury Krajowej - red,) agenci CBA prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów. Trwa zabezpieczanie dokumentacji i nośników pamięci m.in. w Urzędzie Miasta Wrocław i komunalnej spółce Ekosystem" - napisał Dobrzyński.

Dodał, że śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Wrocławia.

