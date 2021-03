Sprzedawali bydło, ale pieniędzy nie dostawali. Właściciel zakładów przetwórstwa podejrzany o wyłudzenie 3,5 miliona złotych

Do dziesięciu lat więzienia grozi 61-letniemu właścicielowi zakładów przetwórstwa mięsnego w województwie łódzkim. Mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa na szkodę m.in. dostawców bydła do jego firmy.

Śledztwo ruszyło po tym, jak na policję od pewnego czasu zgłaszali się rolnicy, którzy nie mogli doprosić się zapłaty za bydło sprzedane do zakładów, których właścicielem jest 61-letni podejrzany. Działania policji pod nadzorem prokuratury doprowadziły do ustalenia, że mężczyzna miał oszukać 95 dostawców i cztery inne podmioty, które dostarczały towar niezbędny do działania zakładów pod Łodzią.