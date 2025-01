O krok od tragedii. "Uważali, że im wszystko wolno". Nagranie

"Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie"

O komentarz do nagrania poprosiliśmy byłego biegłego z zakresu analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. - Tu widać ewidentnie, że ci piesi nie posiadają żadnej wiedzy na temat zasad ruchu drogowego i poruszania się pojazdów po drogach. W tym przypadku uważali, że mają przejście dla pieszych i im wszystko wolno, a tak nie było. Tutaj mamy pojazd szynowy, musimy brać pod uwagę warunki pogodowe i że ten tramwaj waży kilkadziesiąt ton i on nie zatrzyma się tak szybko. Zresztą widać, że on się zatrzymuje w ostatniej chwili przed pieszymi. Widać, że te osoby mają kaptury na głowach i nie są zainteresowane tym, co się dzieje - komentuje Andrzej Janicki. I dodaje: - Ci piesi stworzyli bezpośrednie zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników, bo - jak wiemy - hamujący nagle tramwaj mógł doprowadzić do tego, że pasażerowie nim jadący mogli się na przykład przewrócić, a co za tym idzie, mogłyby odnieść poważne obrażenia. To było skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie tych ludzi.