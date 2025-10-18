Logo strona główna
Łódź

Uciekał przed strażnikami miejskimi, uderzył w rowerzystę i dwa samochody

Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Do wypadku doszło na ulicy Piotrkowskiej
Źródło: tvn24.pl
Pijany 27-latek pędził po ulicy Piotrkowskiej, głównym deptaku Łodzi i uciekał przed goniącą go strażą miejską. Mężczyzna, który w organizmie miał 1,3 promila alkoholu, uszkodził w czasie jazdy dwa samochody i potrącił rowerzystę, który z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala.

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 16 w ścisłym centrum miasta. Jak przekazała nadkomisarz Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, strażnicy miejscy chcieli zatrzymać żółte daewoo po tym, jak jego kierowca naruszył przepisy. Siedzący za kierownicą mężczyzna zaczął uciekać wzdłuż ulicy Piotrkowskiej - i to po części, na której ruch jest ograniczony i stanowi największy w mieście deptak.

Na nagraniu z kamer, które udostępnili łódzcy urzędnicy widać, że żółte auto z dużą prędkością gnało po ulicy. Za nim jechał patrol straży miejskiej. - Na skrzyżowaniu ulicy Piotrkowskiej i Zamenhofa mężczyzna wjechał na czerwonym świetle i uderzył w prawidłowo jadący samochód marki audi, w którym jechała 53-letnia kobieta - poinformowała policjantka.

Ciężko ranny rowerzysta

Po uderzeniu w inne auto, kierowca daewoo kontynuował jazdę. Niedługo potem zjechał na lewą stronę jezdni, z dużą prędkością potrącił rowerzystę i uderzył w osobowego volkswagena, w którym siedziała 59-latka.

Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Źródło: Monitoring miejski

- Niestety, rowerzysta odniósł poważne obrażenia i został przetransportowany do szpitala - przekazała policjantka.

Kierowca zajeżdżał drogę, wyprzedzał, nagle hamował
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kierowca zajeżdżał drogę, wyprzedzał, nagle hamował

Wrocław

Próbował uciekać dalej

Po spowodowaniu obrażeń u rowerzysty, kierowca daewoo wysiadł z auta i próbował uciekać pieszo. Ruszyli za nim biegiem strażnicy miejscy, którzy go szybko ujęli.

Za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości, którego konsekwencją jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innego człowieka grozi do 12 lat więzienia. Reporterka TVN24 Katarzyna Pasikowska-Poczopko, która zajęła się sprawą, ustaliła też, że 27-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nałożony przez sąd.

Autorka/Autor: Bartosz Żurawicz/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Monitoring miejski

TAGI:
AlkoholPolicjaStraż miejskaŁódź
Świat

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica