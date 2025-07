Policyjny pościg za 18-latkiem skończył się wypadkiem

Policyjny pościg ulicami Łodzi za 18-latkiem Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (7 lipca) po południu w Łodzi. Policjanci patrolujący miasto postanowili skontrolować kierującego bmw mężczyznę, ten się nie zatrzymał i zaczął pędzić z dużą prędkością przez centrum.

Policyjny pościg. Jedna osoba ranna

- Około godziny 18.40 na zbiegu ulic Kościuszki z Zamenhofa patrol Wydziału Patrolowo-wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi postanowił skontrolować osobowe bmw. Na widok policjantów kierujący przyspieszył i nie reagował na wydawane sygnały świetlne i dźwiękowe. Przejeżdżając al. Mickiewicza uszkodził dwa pojazdy stojące na światłach, następnie na alei Politechniki przy Radwańskiej uszkodził kolejne dwa samochody. Finalnie kierowca bmw został zatrzymany przez policjantów przed centrum handlowym Sukcesja - poinformował podkomisarz Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Bez prawa jazdy

We wtorek aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi przekazała dlaczego kierujący się nie zatrzymał. - Kierujący był trzeźwy, był też zbadany na zawartość środków odurzających i narkotest nic nie wykazał. Ale 18-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami i to mogła być przyczyna niezatrzymania się do kontroli - poinformowała policjantka.

Z mężczyzną będą prowadzone czynności. - Spowodował kolizję i wypadek. Za kolizję grozi 1500 złotych grzywny, za spowodowanie wypadku nawet do trzech lat więzienia - podsumowała rzeczniczka KMP w Łodzi.