"Na policjanta" mieli wyłudzić co najmniej 820 tysięcy złotych. Trzy osoby zatrzymane

Policja zatrzymała 3 osoby, które metodą „na policjanta” wyłudziły co najmniej 820 tysięcy złotych Źródło: Policja Łódzka

Jak przekazała nadkomisarz Aneta Sobieraj z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, do zatrzymań doszło w dniach 12–13 listopada. - Troje podejrzanych - dwie kobiety w wieku 49 i 57 lat oraz 31-letni syn młodszej z nich - pełniło bardzo ważne role w grupie przestępczej. Koordynowali przepływ pieniędzy, rozliczali zyski pochodzące z przestępstw, utrzymywali kontakty z innymi członkami grupy oraz zajmowali się wyszukiwaniem osób, które miały uczestniczyć w popełnianiu oszustw na terenie różnych miast. Dzięki nim cała grupa mogła sprawnie funkcjonować i przez długi czas unikać odpowiedzialności karnej - wyjaśniła Sobieraj. I dodała, że grupa oszukiwała starsze osoby metodą "na policjanta".

41 zarzutów

Zatrzymani usłyszeli łącznie 41 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw. Śledczy ustalili, że grupa działała od października 2024 roku i doprowadziła do strat wynoszących co najmniej 820 tysięcy złotych, jednak suma ta może być znacząco wyższa. Policjanci nadal identyfikują kolejne osoby, które mogły paść ofiarą oszustów, a śledczy analizują zgromadzony materiał dowodowy oraz dokumentację finansową.

Sprawa jest rozwojowa.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec trojga zatrzymanych trzymiesięczny areszt. Grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

