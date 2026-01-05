Pod koniem załamał się lód. Zwierzę nie mogło się wydostać

Koń wpadł do zamarzniętego stawu w Łodzi Źródło: KM PSP w Łodzi

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 4 stycznia. Około godziny 13.30 do dyżurnego straży pożarnej zadzwonił mieszkaniec, który poinformował, że do częściowo zamarzniętego stawu przy ulicy Smulskiej w Łodzi wpadł koń.

10 strażaków ratowało konia

Jak przekazał w rozmowie z tvn24.pl dyżurny łódzkiej straży pożarnej, na pomoc zwierzęciu uwięzionemu w stawie ruszyło 10 strażaków. - W akcji brała udział między innymi specjalistyczna grupa nurkowa. Strażacy przymocowali długą linę do kantarka na głowie konia, wycięli piłami część lodu i wyciągnęli na brzeg konia. Zwierzę zostało ogrzane i zbadane przez weterynarza - zrelacjonował młodszy brygadier Arkadiusz Kaźmierczak.

Akcja strażaków trwała ponad godzinę. Koń trafił pod opiekę właścicieli.