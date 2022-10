Dwie suczki przywiązane do drzewa w środku parku. "Gdyby nie to, że szczekały, to trudno byłoby do nich dotrzeć"

Mieszkanka Łodzi, która odwiedziła grób swoich bliskich na cmentarzu, przez dłuższy czas słyszała przeraźliwe szczekanie psów. W pobliskim parku natknęła się na dwie przywiązane do drzewa suczki. - Gdyby nie to, że ujadały, to trudno byłoby do nich dotrzeć - przyznają strażnicy miejscy z Animal Patrolu w Łodzi.

Dwie suczki zostały odnalezione w piątek (7 października) wieczorem przez kobietę, która przebywała na cmentarzu Mania w Łodzi. Szczekanie czworonogów dochodziło z pobliskiego parku.

Dwie suczki przywiązane do drzewa w Łodzi Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi

Straż miejska: dwie suczki przywiązane do drzewa sznurkiem i bandażem

- Chwilę przed godziną 19 do dyżurnego straży miejskiej zadzwoniła kobieta, która usłyszała przeraźliwe szczekanie psów w pobliskim parku. Ponieważ trwało to dłuższy czas, zainteresowało ją to i poszła w miejsce, skąd dochodziły odgłosy - opowiada rzeczniczka straży miejskiej w Łodzi Joanna Prasnowska.

Strażniczka dodaje, że kobieta odnalazła dwa psy przywiązane do drzewa w parku przy ulicy Wieczność. - Psiaki były w tak odległym od zabudowań miejscu, że gdyby nie to, że ujadały, to trudno byłoby do nich dotrzeć. Jak się okazało, były to dwie suczki - jedna starsza, druga młodsza - uwiązane na tak zwanym byle czym: jedna sznurkiem, a druga bandażem - relacjonuje Prasnowska.

Przywiązane suczki do drzewa w Łodzi Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi

Psy zadbane, ale bez chipa. Straż miejska szuka właściciela

- Psy są zadbane, ale niestety nie posiadają chipów. Prosimy osoby, które mogą rozpoznać czworonogi, o kontakt ze strażą miejską, może w ten sposób uda się odnaleźć ich właściciela - apeluje przedstawicielka łódzkiej straży miejskiej. Obie suczki zostały przebadane i trafiły do schroniska dla zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi.

Dwie suczki przywiązane do drzewa w parku w Łodzi

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pk/ tam

Źródło: tvn24.pl