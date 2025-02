Nie chcieli stać na autostradzie, zawracali pasem zieleni. Nagranie

Policja: prowadzimy czynności wyjaśniające

Nagranie pokazaliśmy rzeczniczce Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Przyznała, że funkcjonariusze obsługiwali zdarzenie drogowe, ale o tym, że inni zmotoryzowani zawracali i jechali pod prąd, policjanci nie wiedzieli. - Doszło tam do zdarzenia drogowego, w którym kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Odniósł obrażenia. Po tym zdarzeniu utworzył się dość spory korek i jak widzimy na filmiku, który pojawił się w internecie, niektórzy kierowcy stojący w tym korku zaczęli zawracać i jechać pasem rozdziału autostrady pod prąd - komentuje aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi. I dodaje: - Już wiem, że nie mieliśmy takiego zgłoszenia, ale z uwagi na nagranie, prowadzimy czynności wyjaśniające w przedmiotowej sprawie. Doszło tutaj do naruszenia zakazu zawracania na autostradzie, za co grozi 12 punktów karnych i mandat do pięciu tysięcy złotych.

"Ręce opadają"

O komentarz do nagrania poprosiliśmy też byłego naczelnika pabianickiej drogówki i biegłego z zakresu analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. - Ręce opadają po tym, co zobaczyłem. Tyle się mówi, tłumaczy, ale to nic nie daje, to jest skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie - komentuje były policjant drogówki i biegły sądowy do spraw rekonstrukcji wypadków Andrzej Janicki. - Przecież ten pas, którym jechali ci kierowcy pod prąd, mógł być za chwilę potrzebny innym służbom - pogotowiu, straży pożarnej, dodatkowo oni mogli doprowadzić do kolejnego wypadku. Naprawdę ciężko to skomentować, powinni ponieść najsurowszą karę - podsumowuje Janicki.